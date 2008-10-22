Roger Federer sıkı başladı



İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Davidoff Swiss Indoors Tenis Turnuvası 1. tur mücadelesinde, dünyyanın iki numaralı raketi İsviçreli Roger Federer, ABD'li tenisçi Bobby Reynolds'u 6-3, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek, 2. tura yükseldi.



Maça iyi başlayan Federer, ilk seti 6-3 almayı başardı. İkinci sette büyük çekişme yaşanırken, bu seti tie-break sonucu Reynolds kazandı. Final setinde Federer tekrar rakibine üstünlük kurarken, bu seti 6-3 almayı başararak, bir üst tura yükseldi.



Davidoff Swiss Indoors 1. tur sonuçları:



Roger Federer (1) - Bobby Reynolds, 6-3, 6-7 (6-8), 6-3

David Nalbandian (2) - Albert Montanes, 6-4, 6-2

Juan Martin Del Potro (3) - George Bastl, 6-2, 6-4

Simone Bolelli - Tomas Berdych (7), 6-4, 7-5

Philipp Kohlschreiber - Denis Gremelmayr, 6-4, 7-6 (7-5)

Stephane Bohli - Jose Acasuso, 6-3, 6-2

Oscar Hernandez - Lukas Dlouhy, 7-6 (8-6), 6-7 (5-7), 6-1

Andreas Beck - Nicolas Devilder, 6-4, 6-4







