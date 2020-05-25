Roger Federer: İdman yapmıyorum, turnuvaların yakında başlayacağını sanmam

İsviçreli tenisçi Roger Federer, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) döneminde tenisin geri dönmesinin zaman alacağını söyledi. Federer, profesyonel tenis turnuvalarının taraftarlar olmadan gerçekleşmesinin zorlayıcı olacağını söyledi.

Almanya'da Bundesliga geçen hafta başladı. İspanya'da ise La Liga'nın Haziran ortasında başlaması bekleniyor. Futbol adım adım dönerken, Koronavirüs salgını nedeniyle duran tenis turnuvalarının henüz ne zaman başlayacağı belli değil. Pazar günü başlaması beklenen Fransız Açık turnuva son olarak Eylül ayına ertelendi. Temmuz'da planlanan Wimbledon Turnuvası da ertelendi.

Federer, "Şu anda antrenman yapmıyorum, açıkcası gerekçe de görmüyorum. Bence bir aranın tadını çıkarmak çok önemli" dedi. Federer, turnuvaların başlamasına daha çok zaman olduğunu düşündüğünü söyledi.

Federer, taraftarlar olmadan bir turnuva yapmanın kendisi için zorlayıcı olacağını söyledi.