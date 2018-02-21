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Rögar kapağı hırsızlığı kamerada

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde 1'i kadın 3 kişinin rögar kapaklarını çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı

21 Şubat 2018 17:38

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde 1\'i kadın 3 kişinin rögar kapaklarını çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi 8022 Nolu Sokak\'ta yaşayanlar, sabah rögar kapaklarının yerinde olmadığını fark etti. Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde saat 05.00 sıralarında sokağa gelen 1\'i kadın, 3 kişi tarafından rögar kapaklarının çalındığı ortaya çıktı.
Görüntülerde, el arabasıyla gelen şüphelilerden kadının etrafı kolaçan ederken, diğer 2 kişinin ise kapakları çaldığı görüldü.
Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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