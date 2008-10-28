Rodrik: IMF acilen herekete geçmeli

Ünlü ekonomist Dani Rodrik , Paul Krugman’ın gelişmekte olan ülkelerde bir ‘döviz krizlerinin anasının’ yaşanacağından korktuğunu belirterek “Korkuyorum ki Krugman haklı” dedi.



ABD’nin ünlü ekonomistlerinden Harvard Üniversitesi öğretim üyesi Dani Rodrik , Paul Krugman’ın gelişmekte olan ülkelerde bir ‘döviz krizlerinin anasının’ yaşanacağından korktuğunu belirterek “Korkuyorum ki Krugman haklı” dedi.



Rodrik, gelişmekte olan ülkelerde daha yeni başlayan finansal krizde durumun daha kötüleşeceğine ilişkin işaretler olduğunu yazdığını belirterek şunları kaydetti:

“Bu kriz etkilenen ülkelerdeki hükümetlerin alacağı önlemlerle engellenemez. Bu ülkelere kriz yönetilemez duruma gelmeden önce dış kaynak sağlanmalıdır. Çözüm çok açıktır. IMF, G7 ülkelerinin merkez bankalarıyla birlikte bu ülkeler için son borç verici olmalıdır. Bu ülkelerin dış kaynağa hızlı ve az koşullu bir şekilde ulaşmaları paralarının tarihi çöküşünü önleyecektir.



Çin de operasyona katılmalı



Bu operasyona Çin de katılmalıdır. Kredinin dünya geneline yayılması için Çin, 2 trilyon doları bulan döviz rezervinin bir bölümünü bu işe tahsis etmelidir. Gelişmekte olan ülkeler kendilerine ait olmayan bir krize kurban gittiklerini söylemekte her hakka sahipler. Ancak dünya bugün kendi çıkarları için harekete geçmeyi istiyor.



Derin bir durgunluğa, gelişmekte olan ülkelerin paralarının kontrolsüz dalgalanması, ABD ve Avrupa’da ticarete önleyici önlemlerini devreye sokulması işi dayanılmaz noktalara götürecektir. İşsizlikle korumacılığın yaratacağı ve birbirini destekleyeceği kısır döngü herkesin beklediği durgunluğu 1930’ların Büyük Buhran’ına dönüştürecektir. Şu anda iyi bir haber geldi. Kahn en önemli ve acil işi üzerinde yoğunlaşmalıdır. IMF’nin bu yönde harekete geçtiği yolunda haberler geliyor. Bu haftanın gelişmekte olan ülkeler için bir ölüm-kalım haftası olacağı duygusuna sahibim. IMF’nin fark yaratacak açıklamayı zamanında yapacağını umuyorum.” (Radikal)

