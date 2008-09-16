Rodriguez'e dikkat!

Porto maçı F.Bahçe açısından önemli. Avrupa şampiyonu hocası Aragones için özellikle de. Çünkü Luis 70 yaşında ama ilk kez Şampiyonlar Ligi maçı görecek. Bu lig için geç kalınmış bir kavuşma. Ama daha önemlisi Porto maçının kaybı, ligde 6 puandan daha büyük hasara yol açabilir...



"Quaresma’nın yerine alınan Rodriguez, hızlı, teknik ve inatçı. Cristian'a adım arttırmayın". Vatan Gazetesi yazarlarından Hakan Yaşar, Porto'nun MR'ını çekti.



İşte Yaşar'ın yazısı:



Porto maçı F.Bahçe açısından önemli. Avrupa şampiyonu hocası Aragones için özellikle de. Çünkü Luis 70 yaşında ama ilk kez Şampiyonlar Ligi maçı görecek. Bu lig için geç kalınmış bir kavuşma. Ama daha önemlisi Porto maçının kaybı, ligde 6 puandan daha büyük hasara yol açabilir. Aragones, kaybederse Hiddink olma yolunda ilk adımı atar. Peki rakip Porto nasıl bir takım? Lakabı Ejderhalar. UEFA başkanı Platini, hakeme rüşvet verdikleri için Şampiyonlar Ligi’nden attı onları. Ancak CAS affetti. Fransız başkan ‘İçime sindiremiyorum’ dese de Porto’yu lige mecburen aldı. İlginçtir Porto-F.Bahçe maçına UEFA, Fransız Bertrand Layec’i gönderdi. Fransa’nın en iyi hakemini.



Bu komplo teorisi için değil ama Mourinho’nun temelini attığı futbol hilelerini sonuna kadar zorlayan Porto için bir önlem olarak sayılmalı. Liginde 2 yılda 2 şampiyonluk kazanıp, 2 yıldır gruplardan çıkan teknik direktör J.Ferreira, 62 yaşında kurt bir isim. Quaresma (Inter), Bosingwa (Chelsea), Postiga (S.Lizbon), Cech (West Bromwich), Assunçao (A.Madrid-Bedelsiz) satışından 47.2 milyon Euro kazandılar.



LUGANO BİLGİLERİ VERİR



Beş adamın yerine 25.5 milyon Euro ödeyip 10 tane oyuncu aldılar. En iyi transferleri Uruguaylı Cristian Rodriguez. Çok iyi kanat adamı. Kuvvetli, teknik, mücadeleci, sert ve iyi şut atan bir oyuncu. Daha çok solda oynuyor. PSG değirmeninde öğütülmüş bir yıldız. G.Saray ve Beşiktaş bir ara istemişti. 25 Mayıs’ta 3-2 kaybettiğimiz Uruguay özel maçında penaltı golü atmıştı. 22’lik Uruguaylı’nın milli takımdaki kaptanı Lugano... Onunla ilgili bilgileri Gökhan Gönül’e verecektir. Aslında Quaresama gitti ama Rodriguez, F.Bahçe için en büyük tehlike.



Japon liginden aldıkları Brezilyalı Hulk, çok güçlü ve iyi bir şutör. Sonradan oyuna alınıyor. Sağ bek Romen Sapunaru, sol beke Arjantinli Nelson Benitez, ön libereyo İnter’den Pele, Estrade’den Fernando, S.Etienne’den Guarin gibi önemli isimler aldılar. Arjantinli Tomas Costa sağ kanatta iyi iş çıkartan bir transfer.



Oyun karakterine bakınca Porto, 4-3-3’ün misyonunu üstlenmiş bir takım. Üçlü hücumda kilit adam İtalyan pasaportu da taşıyan Arjantinli Lopez. Kısa görünüp Ü.Karan gibi çok yıpratıcı özellikleri olan, havada etkili bir santrfor. Soldan Rodriguez, sağdan Costa veya Faslı Sektioui (İlk 2 maçta yedekti) destekliyor.



OYUN KURUCU KALECİ



Takım asıl güvenini geriden alıyor. Brezilyalı kaleci Helton uzun ve yan toplarda ve cepheden iyi. Ama asıl özelliği harika oyun kurması. Birçok kontratağı başlatan isim. Sapunaru-Pedro Emanuel-Bruno Alves-Fucile (Veya içerde genelde oynayan Nelson Benitez) defansı sağlam. İki bek çok ileri çıkıyor. Alves duran toplarda çok etkili silah. 33’lük Pedro canlı bomba. Yedeği Stepanov da öyle. Mavi-beyazlıların kanatları hücumda iyi ama savunmada çok boşluk veriyor.



Arjantinli L.Gonzalez ortanın sağını, Meireles solunu kontrol ediyor. Assunçao gidince ön liberoda sıkıntıları var. 21’lik Pele yeni geldi, Fernando tecrübesiz. Yine Mariano’nun da hücum yönü iyi, defansı kötü. Yani F.Bahçe’nin en iyi avantajı geri göbekte ve önündeki ön liberoda Porto’nun kriz yaşaması. Porto değişim yaşıyor ama durdurmak zor değil. Yeter ki, F.Bahçe Avrupa ruhunu hatırlasın!