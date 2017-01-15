Rodrigues'in performansına Yunanistan'dan övgü: Olympiakos'ta oynasaydı en az 10 milyon Euro ederdi

Gaatasaray'ın PAOK'tan renklerine kattığı Garry Rogrigues'in Konyaspor maçındaki performasına ilişkin Larissa kulübünün başkanı Alexis Kougias " Rodrigues Olympiakos'ta oynasaydı en az 10 milyon Euro ederdi" dedi.

Kougias açıklamasında, "PAOK, Rodriguez ve Mak'ı çok ucuza gönderdi. Garry Rodriguez eğer Olympiakos'ta oynasaydı en az 10 milyon Euro ederdi. PAOK yüksek bonservisle oyuncu satamıyor. Rodrigues önemli bir oyuncuydu" sözlerini kullandı.

Garry Rodrigues de Konyaspor maçının ardından kalitesini göstereceğine söz verirken, "Hem kendi açımdan hem takım açısından memnunum. İlk maçıma çıktım. Bu karşılaşma bizim için çok önemliydi; oyuna girip skora katkı verdiğim için çok mutluyum. İkinci yarı oyuna girdim. Alanlar bulduğum bir maç oldu. Oyun tarzım sürekli aksiyon içinde olmak ve aksiyonlar yaratmak. İlk maçımda gol pasını verdiğim için mutluyum. Garry Rodrigues'in kim olduğunu göstermeye devam edeceğim. Arkadaşlarıma yardım etmeye çalışan bir takım oyuncusu olduğumu düşünüyorum..." dedi.

Sabri'nin golünü hazırlayan isimdi



Konya'da maç öncesi tartışmasız en çok merak edilen isim Garry Rodrigues'di. Yeşil Burun Adalı futbolcu, Galatasarayformasıyla çıktığı ilk karşılaşmada beklentileri karşıladı. Josue'nin yerine 46. dakikada oyuna giren 26 yaşındaki futbolcu, bu kritik galibiyette kilit rol oynadı. Topla ilk buluşmasında rakip kalede tehlike yaratan 26 yaşındaki oyuncu, Sabri'nin golünün hazırlayıcısıydı. Hızıyla öne çıkan Yeşin Burun Adalı futbolcu, rakiplerine zor anlar yaşattı.

'Hızlı Garry' lakaplı oyuncu, hücuma müthiş katkı sağlarken, ilk maçındaki uyumuyla geçer not aldı. Aslan'ın yeni transferlerinden Ahmet Çalık da 90+4'te Sneijder'in yerine oyuna girdi. Başarılı stopere oyunda kaldığı kısa süre içinde fazla iş düşmedi.