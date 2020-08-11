Rodos yakınlarında özel tekneye Yunan ateşi iddiası: 2 Türk yaralandı

Marmaris'te Rodos adası açıklarında içinde 2'si Türk üç kişinin bulunduğu özel bir tekneye Yunanistan deniz unsurları tarafından ateş açıldığı belirtildi. Saldırıda 3 kişinin yaralandığı aktarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Marmaris'in 13 kilometre açığında Rodos adası Yunanistan sularında özel bir tekneye Yunan güçleri tarafından ateş açıldığı bilgisi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Personeli ile birlikte 4 Sahil Güvenlik Botu, ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildiği belirtildi.

Saldırıda özel teknede bulunan 1 Türk vatandaşının hafif yaralı, 1 Suriye vatandaşının kolu kırık, 1 Türk vatandaşının da ağır yaralı olarak Marmaris ‘e götürülerek hastaneye sevk edildiği duyuruldu.

Olayla ilgili Marmaris Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından adli tahkikat başlatıldı.