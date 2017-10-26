Rodallega’dan 'ırkçılık' tepkisi

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Trabzonspor’un Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Tur karşılaşmasında Çorum Belediyespor ile oynadığı maçta rakibine kafa atan ve kırmızı kart gören Hugo Rodallega, şahsına ait sosyal medya hesabı Twitter\'dan konuyla ilgili açıklama yaptı.

32 yaşındaki forvet oyuncusu, yaptığı paylaşımda, ırkçılık söylemine maruz kaldığını ima ederek, \"Tepkimin profesyonel olmadığını kabul ediyorum ama ırkçılığı kabul etmiyorum. O anda kendimi çok rahatsız hissettim” ifadelerini kullandı.

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