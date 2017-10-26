T24 LogoT24 Logo
Spor

Rodallega’dan 'ırkçılık' tepkisi

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor’un Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Tur karşılaşmasında Çorum Belediyespor ile oynadığı maçta rakibine kafa atan ve kırmızı kart gören Hugo Rodallega, şahsına ait sosyal medya hesabı Twitter'dan konuyla ilgili açıklama

26 Ekim 2017 00:48

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Trabzonspor’un Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Tur karşılaşmasında Çorum Belediyespor ile oynadığı maçta rakibine kafa atan ve kırmızı kart gören Hugo Rodallega, şahsına ait sosyal medya hesabı Twitter\'dan konuyla ilgili açıklama yaptı.

32 yaşındaki forvet oyuncusu, yaptığı paylaşımda, ırkçılık söylemine maruz kaldığını ima ederek, \"Tepkimin profesyonel olmadığını kabul ediyorum ama ırkçılığı kabul etmiyorum. O anda kendimi çok rahatsız hissettim” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga SAĞLAMTRABZON DHA Trabzonsporun Ziraat Türkiye KupasıTurBelediyesporHugo RodallegaTwitterFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24