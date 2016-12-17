T24 LogoT24 Logo
Spor

Rodallega Çin yolcusu

Akhisar Belediyespor, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Rodallega'yı devre arası satmanın planlarını yapıyor

17 Aralık 2016 13:53

Akhisar Belediyespor’un forveti Hugo Rodallega Çin’e gitmeye hazırlanıyor.

Mayıs ayında sözleşmesi bitecek olan ve Ege ekibinin yeni kontrat teklifini şu ana kadar kabul etmeyen 30 yaşındaki yıldız futbolcu, bazı Çin kulüpleriyle ciddi şekilde temasta.

fanatik'in haberine göre; Akhisar’ın da sezon sonunda Rodallega’yı bedelsiz göndermek yerine devre arasında iyi bir paraya Çin’e satmayı planladığı öğrenildi.

Çıktığı 14 lig karşılaşmasında 4 kez ağları havalandıran Kolombiyalı oyuncunun adı Trabzonspor’la da anılıyor.

ETİKETLER

Hugo RodallegaAkhisar Belediyesportransfer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24