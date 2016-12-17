Rodallega Çin yolcusu

Akhisar Belediyespor’un forveti Hugo Rodallega Çin’e gitmeye hazırlanıyor.

Mayıs ayında sözleşmesi bitecek olan ve Ege ekibinin yeni kontrat teklifini şu ana kadar kabul etmeyen 30 yaşındaki yıldız futbolcu, bazı Çin kulüpleriyle ciddi şekilde temasta.

fanatik'in haberine göre; Akhisar’ın da sezon sonunda Rodallega’yı bedelsiz göndermek yerine devre arasında iyi bir paraya Çin’e satmayı planladığı öğrenildi.

Çıktığı 14 lig karşılaşmasında 4 kez ağları havalandıran Kolombiyalı oyuncunun adı Trabzonspor’la da anılıyor.