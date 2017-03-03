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Dünya

Rod Stewart'ın 'IŞİD' katliamlarını anımsatan videosuna tepki yağmuru

"IŞİD katliamı değil, Game of Thrones dizisinden bir sahne"

03 Mart 2017 18:03

Dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Rod Stewart, eşi Penny Lancaster ve arkadaşlarıyla Abu Dabi'de gezerken, IŞİD katliamlarını anımsatan bir video çekince eleştiri oklarının hedefi oldu.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; 72 yaşındaki şarkıcı, bir arkadaşından dizlerinin üzerine çökmesini istiyor ve IŞİD’in dünyayı şoke eden cinayetlerine benzer bir şekilde boğaz kesme hareketi yapıyor.

"İğrenç, aptalca..."

Stewart’ın bu hareketi “iğrenç”, “aptalca” ve “kurbanlara ve ailelerine karşı saldırganca” olarak nitelendirildi. İnsanlar Stewart’ın “sir” unvanının alınması çağrısında bulundu.

"IŞİD katliamlarını değil ..."

Konuya ilişkin bir özür açıklaması yapan Stewart, Abu Dabi’deki konserinden önce etrafta muziplik yaptığını savunarak, IŞİD katliamlarını değil, “Game of Thrones” dizisinden bir sahne canlandırdığını söyledi.

"Özürlerimi sunuyorum"

Videonun yanlış anlaşıldığını ifade eden ünlü yıldız, “Rencide olanlara en kalbi özürlerimi sunuyorum” dedi.

Söz konusu video, dünya turnesinde olan Stewart’in eşi Penny Lancaster tarafından Instagram’da paylaşıldı.

İşte o video:

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