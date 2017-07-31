'Rocky Kadir'in belgeseli çekildi

30 ülkeden bin sporcunun katıldığı Karma Dövüş Sanatları Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan atık kâğıt toplayıcısı Kadir Dalkıran'ın BBC tarafından belgeseli seçildi.

Antalya’da mart ayında düzenlenen Karma Dövüş Sanatları (MMA) Dünya Şampiyonası’nda, Rus rakibini yenerek Dünya Şampiyonu olan 18 yaşındaki sporcu Kadir Dalkıran dünyanın gündeminde. Gazete Habertürk'ün haberine göre İngiliz yayın kuruluşu BBC, 30 ülkeden bin sporcunun katıldığı dövüşte zirveye çıkan atık kâğıt toplayıcısı Kadir’in belgeselini çekti.

Genç sporcunun gündüzleri atık kâğıt toplayarak ailesinin geçimine katkıda bulunduğuna dikkat çeken belgeselde, yaşadığı maddi zorluklara rağmen dünya kürsüsüne çıkması Sylvester Stallon’un Oscarlı filminin ana karakteri Rocky Balboa’ya benzetiliyor.