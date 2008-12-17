Rockets'ı T-Mac ateşledi

NBA'e oynanan 6 karşılaşma ile devam edildi. Batı Konferansı takımlarından Houston Rockets, sahasında Denver Nuggets ile karşılaşırken, galibiyete Tracy McGrady'nin etkili oyunuyla ulaştı.Seyircisi önünde ilk yarısını 61-56 geride kapattığı maçtan 108-96 galip ayrılmasını bilen Rockets'ta 4 oyuncu skora katkı yaparken, Tracy McGrady, kariyerinin dördüncü, sezonun ilk triple-double'ına imza attı.37 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, 8/17 saha içi, 3/5 üç sayı yüzdesiyle mücadele ederken, 20 sayı atıp, 10 asist yaptı. 12'si savunma olmak üzere 14 ribaunt alan T-Mac, 1 top çalıp, 3 de blok yaptı.Son 7 maçta beşinci galibiyetini alan Houston'da maçın en skorer ismi Yao Ming 32 sayı-7 ribauntla oynarken, sağ ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle son 2 maçı kaçıran Ron Artest 20 sayı-4 ribaunt, genç point-guard Aaron Books da 18 sayı-6 asistle öne çıktılar.4 maçlık galibiyet serisi son bulan Denver'da ise Carmelo Anthony 22 sayı-3 asist-2 ribaunt, J.R. Smith 17 sayı-5 ribaunt-4 asist, Linas Kleiza 13 sayı-4 ribaunt-2 asistle oynadılar.Salı akşamı Los Angeles Lakers New York Knicks’i Staples Center’da konuk etti. Son anlarına kadar büyük heyecan içinde geçen maçı Lakers, 2. yarıdaki etkili oyunuyla 116-114 kazanırken oldukça zorlandı. Pau Gasol boğazının şişmesi nedeniyle oynamadı ve Lakers’ın son haftaların formda yıldız oyuncusunun eksikliğini oldukça hissettiği gözlemlendi. Lakers sezon başından beri aldığı 3 mağlubiyetin 2 tanesini Salı akşamı almıştı. Bu maçı kazanarak Salı akşamki şanssızlıklarına son vermiş oldu.Pau Gasol’ün yerine Lamar Odom’un ilk beş başladığı maç Kobe ve Quentin Richardson’un karşılıklı basketleriyle başladı. Knicks ilk çeyreğin bitimine 5 dakika kala 18-14 yenik olmasına karşın Richardson’un üçlükleriyle 2 dakika içinde 11-0’lık seri yakaladı ve çeyrek sonuna kadar agresif oyununu sürdürdü. Nate Robinson’un faul atışlarında isabet sağlamasıyla ilk çeyreği 37-26 önde kapattı. Knicks’in 5 üçlük bulduğu bu çeyrekte Quentin Richardson 13 ve yedek guard Nate Robinson 10 sayı kaydettiler.2. çeyreğe de Knicks hızlı başladı ve savunmadaki agresif oyununa Lakers’ın acele hücumlardaki top kayıplarının etkisiyle fark kapanmadı. Lakers’ın yedekleri hücumda bir türlü tempoyu artıramadılar ve pota altından bir çok turnike kaçırdılar. Knicks bu çeyrekte de hem içeriden hem dışarıdan etkili oynadı. ve soyunma odasına Knicks 65-50 önde girdi. Lakers takımı soyunma odasına giderken seyircilerin takımı yuhalamaları gözden kaçmadı.2. yarıya Lakers amansız bir savunmayla ve arka arkaya basketlerle başladı ve 11-2 lik seriyle fark 2 dakika içinde 6’ya indi. Günün başarılı ismi Nate Robinson 3. çeyreğin çoğunda kenarda oturunca Lakers savunmada daha etkili bir oyun sergiledi ve 3. çeyrek sonunda Knicks sadece 4 sayı öndeydi.Son çeyreğe Lakers fazla faul yaparak başlayınca Knicks bu faulleri iyi değerlendirdi ve yine Nate Robinson’ın akıllı hücumlarıyla bitime 8 dakika kala farkı 7 sayıda tutmayı başardı. Moladan sonra Lakers tempoyu artırıp agresif savunmasına geri dondu. Lamar ve Ariza’nın tunikeleri ve Kobe’nin atışlarıyla bitime 5 dakika kala Lakers 107-103 öne geçti. Günün sıcak ismi Nate Robinson’un asist ve sayılarıyla 3 dakika kala durum 107-107’ye geldi. Karşılıklı faul atışlarından sonra Robinson’un mucizevi üçlüğüyle bitime 1.18 kala Knicks 112-111 öne geçti. Bu andan sonra hücumda daha sabırlı davranan Lakers son saniyesine kadar büyük heyecan içinde geçen maçı faul atışlarıyla 116-114 kazandı.NBA'de 7 maçtır galibiyete hasret olan Charlotte Bobcats, 2008 draftında kendisine 7. sırada yer bulan oyuncusu DJ Augustın'in etkili performansıyla Chicago'yu uzatma sonunda 110-101 mağlup etmeyi başardı.Normal sürenin bitimine 19 saniye kala bulduğu üç serbest atışı sayıya çevirerek maçı uzatmaya taşıyan Augustin, maçı da 29 sayıyla tamamlayarak hem sahanın hem de takımının en skoreri oldu.Ev sahibi Charlotte Bobcats'te Emeka Okafor 20 sayı – 13 ribaunt, Raymond Felton 21 sayı – 7 asist, Boris Diaw da 15 sayı – 7 ribauntla oynadı.Chicago Bulls'da ise Ben Gordon 25 sayıyla en skorer isim olurken, Tyrus Thomas 22 sayı – 9 ribaunt, Luol Deng 15 sayı, Drew Gooden da 14 sayıyla çift hanelere ulaştılar. Bulls'da 2008 draftının 1 numarası Derrıck Rose yalnızca 6 sayı üretebildi.