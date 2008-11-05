Rockets blok yedi!..



Houston Rockets ise bu sezonki ilk mağlubiyetini Boston Celtics'ten aldı.



Son şampiyon Boston, rakibini deplasmanda 103-99 mağlup etti. Rakibinin ilk çeyrekte elde ettiği 6 sayılık farkı son çeyreğe kadar eritmeye çalışan Rockets maçın son saniyelerinde aradaki farkı 2 sayıya da indirse de üstünlüğünü sağlayamadı ve maçtan mağlup ayrıldı.



5 oyuncunun çift haneli sayı ürettiği Boston’da Ray Allen 29 sayı - 5 asist - 5 ribauntla oynarken, Kevin Garnett da 14 sayı - 11 ribauntla maçı tamamladı.



Evsahibi ekipteyse Tracy McGrady 26 sayı - 6 asistlik bir performans ortaya koydu.