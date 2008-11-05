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Spor

Rockets blok yedi!..

Sezona oldukça iyi başlayan ve yükselişen geçen Rockets bu sezonki ilk mağlubiyetini Boston Celtics'ten aldı.

05 Kasım 2008 02:00


Houston Rockets ise bu sezonki ilk mağlubiyetini Boston Celtics'ten aldı.

Son şampiyon Boston, rakibini deplasmanda 103-99 mağlup etti. Rakibinin ilk çeyrekte elde ettiği 6 sayılık farkı son çeyreğe kadar eritmeye çalışan Rockets maçın son saniyelerinde aradaki farkı 2 sayıya da indirse de üstünlüğünü sağlayamadı ve maçtan mağlup ayrıldı.

5 oyuncunun çift haneli sayı ürettiği Boston’da Ray Allen 29 sayı - 5 asist - 5 ribauntla oynarken, Kevin Garnett da 14 sayı - 11 ribauntla maçı tamamladı.

Evsahibi ekipteyse Tracy McGrady 26 sayı - 6 asistlik bir performans ortaya koydu.

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