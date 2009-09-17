Rockefeller CEO’sunun sır ölümü

ABD’nin önde gelen isimlerine yatırım danışmanlığı yapan, yatırım yönetimi şirketi Rockefeller & Co’nun CEO’su James McDonald arabasında ölü bulundu. McDonald’ın ölümü üzerine başlatılan soruşturmada intihar olasılığı ağırlık kazandı.

56 yaşındaki McDonald, pazar günü Boston kentinin 80 kilometre güneyinde aracında tek kurşun yarasıyla ölü bulundu. Polisin olayı soruşturmaya devam ettiği, araçta bir intihar notu bulunmadığı ancak, olay günü McDonald’ın eşini aradığı belirtiliyor.

Rockefeller & Co şirketi, yaptığı açıklamada McDonald’ın ölümünü doğruladı. Açıklamada, şirketin COO’su Austin Shapard’ın şirket yönetimini devraldığı belirtildi.

Mükemmeliyetçi CEO

Rockefeller bünyesinde 25 milyar dolarlık varlık yöneten McDonald’ın yakınları, CEO’yu intihara sürükleyecek bir probleminin olduğunu bilmediklerini söyledi. Krizle birlikte, finans sektörü yöneticilerinin üzerindeki baskının çok arttığı biliniyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SEC), McDonald ya da Rockefeller & Co şirketinin herhangi bir soruşturmayla karşı karşıya olup olmadığı konusunda açıklama yapmayı reddetti.

Harvard Üniversitesi mezunu olan McDonald, çevresinde yanında çalışanları en uç noktalara kadar zorlayan mükemmeliyetçi bir yönetici olarak tanınıyordu.

Servetleri 110 milyar dolar

Rockefeller’lar ABD’nin en önemli sanayici aileleri arasında yer alıyor. John D. Rockefeller (1839-1937) ve kardeşi William Rockefeller (1841-1922), sanayi ve bankacılık alanında çok büyük başarılara imza atan ‘Rockefeller İmparatorluğu’nun kurucuları oldu.

Aile, Standart Oil Company adlı petrol şirketleri sayesinde dünyanın en zenginleri arasına girdi. JP Morgan Chase bankası da Rockefeller ailesinin bankacılık kolu oldu. Ailenin bugünkü toplam serveti kesin olarak bilinmese de 110 milyar dolara yakın olduğu düşünülüyor.

Rockefeller şirketini John D. Rockefeller 1882 yılında kurdu. Rockefeller, ABD’nin en önemli sanayicileri arasında yer alıyor.

25 milyar doların patronuydu

Petrol zengini işadamı John D. Rockefeller’in, ailenin varlıklarını idare etmek için 1882 yılında kurduğu Rockefeller & Co şirketi, James McDonald ile müşteri varlıklarının toplamı 25 milyar dolar olan bir yatırım idaresi şirketi oldu.

McDonald, 2001’den beri New York merkezli şirketin başkanlığı ve CEO’luğunu yapıyordu.

Bir kız ve bir erkek çocuk babası olan McDonald, aynı zamanda NYSE Euronext Borsası Yönetim Kurulu’nda yer alıyordu.