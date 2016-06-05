Rock festivaline yıldırım düştü, 72 kişi yaralandı!

Almanya'nın en büyük açık hava rock festivallerinden biri olan Rock am Ring, konser alanına yıldırım düşmesi sonucu üçüncü ve son gününde iptal edildi.

90 bin kişinin katıldığı festivalde, 72 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Fırtına uyarısı nedeniyle Alman yetkililer, festivalin iznini iptal etti.

Organiztörler de katılanların emniyeti için kararı kabul ettiklerini söylediler.

Festival Frankfurt yakınlarındaki Mendig'de düzenleniyor.

Almanya, Fransa ve Belçika'da son birkaç günde etkili olan şiddetli fırtına ve yağışların yol açtığı seller sonucu en az 16 kişi yaşamını yitirmişti.