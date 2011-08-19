-Rock festivalinde afet: 3 ölü 71 yaralı BRÜKSEL (A.A) - 18.08.2011 - Belçika'nın kuzeyindeki Kiewit'te bir açık hava rock festivali sırasında meydana gelen şiddetli fırtına ve yağış en az üç kişinin ölümüne, bazıları ağır 71 kişinin de ağır yaralanmasına yol açtı. Belga ajansının haberine göre, şiddetli yağış ve fırtınanın etkisiyle iki sahne binlerce festival seyircisinin üstüne yıkılırken, metal konstrüksiyonlar ve dev ekranlar düştü, ağaçlar kökünden söküldü. RTBF televizyonu, her yıl on binlerce kişinin toplandığı festival alanını yaklaşık 10 dakika süreyle yerle bir eden fırtına sırasında, yağmurdan kaçan seyircilerin sığındığı dev çadırın da üstlerine yıkıldığını bildirdi. Tüm konserlerin iptal edildiği festival alanına çok sayıda ambülans geldi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Öte yandan, kötü hava koşulları Belçika'da trafiği felç etti, pek çok kentte sokaklar, evler su altında kaldı. Brüksel'de itfaiye 1,5 saat içinde 700 çağrı alırken, özellikle Jette, Laken, Sint-Jans-Molenbeek, Watermaal-Bosvoorde, Anderlecht, Oudergem, Brussel, Sint-Pieters-Woluwe ve Ukkel'de evler sular altında kaldı. Laken'da Bockstael Metro istasyonunu su bastı, istasyon tünelinde 1 metre yüksekliğinde su birikintisi oluştu. Brüksel iç çevre yolu Wemmel yakınlarında tamamen su altında kaldı. Anvers'te büyük çevre yolunda ciddi trafik sorunları yaşandı. Henegouwen/Hainaut'da bir tiyatronun çatısı çökerken, Liege de kötü havadan ciddi etkilenen bölgeler arasında.