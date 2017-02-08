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BBC Türkçe

Robotların 500 yıllık tarihi Londra'da sergilenecek

Londra Bilim Müzesi'nde bu hafta ziyarete açılacak olan "Robotlar" sergisinde hem beyaz ekranda ünlü olmuş robotlar, hem de gerçek hayatta ses getirmiş olanlar bilim kurgu severlerin beğenisine sunulacak.

08 Şubat 2017 10:28

Bu sergi aynı zamanda tarihte bir araya getirilmiş en geniş kapsamlı robot koleksiyonu olma özelliğine de sahip.

Toplamda 100 robotun yer alacağı sergi, 5 farklı zaman diliminde, dinin, endüstriyelleşmenin, pop kültürünün ve gelecek vizyonunun toplumu nasıl şekillendirdiğini ortaya koymayı amaçlıyor.

Sergide görülebilecek örneklerden biri olan İtalya yapımı "eklemli manken" 1582 yılına uzanan bir geçmişe sahip.

Sergilenen tarihi "robot" örneklerin yanında, çok ses getirmiş "genç" örnekler de bilim severlerin beğenisine sunuluyor.

2014 yılında yaratılan "Kodomoroid" isimli haber spikeri robot, insansı yüz ifadeleriyle robot teknolojisi evriminin de önemli bir örneği konumunda.

Sergi küratörü, bir araya getirilen koleksiyonun, insanın kendini "kopyalama sağlantısının" da tarihini ortaya koyduğunu söylüyor.

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