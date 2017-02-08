Robotların 500 yıllık tarihi Londra'da sergilenecek

Bu sergi aynı zamanda tarihte bir araya getirilmiş en geniş kapsamlı robot koleksiyonu olma özelliğine de sahip.

Toplamda 100 robotun yer alacağı sergi, 5 farklı zaman diliminde, dinin, endüstriyelleşmenin, pop kültürünün ve gelecek vizyonunun toplumu nasıl şekillendirdiğini ortaya koymayı amaçlıyor.

Sergide görülebilecek örneklerden biri olan İtalya yapımı "eklemli manken" 1582 yılına uzanan bir geçmişe sahip.

Sergilenen tarihi "robot" örneklerin yanında, çok ses getirmiş "genç" örnekler de bilim severlerin beğenisine sunuluyor.

2014 yılında yaratılan "Kodomoroid" isimli haber spikeri robot, insansı yüz ifadeleriyle robot teknolojisi evriminin de önemli bir örneği konumunda.

Sergi küratörü, bir araya getirilen koleksiyonun, insanın kendini "kopyalama sağlantısının" da tarihini ortaya koyduğunu söylüyor.