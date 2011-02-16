-ROBOTLAR 3 GÜN MARATON KOŞACAK TOKYO (A.A) - 16.02.2011 - Japonya'da bir teknoloji şirketi robotlar için dünyada ilk kez maraton yarışı düzenleyecek. Vstone şirketi tarafından düzenlenen ve 24 Şubatta başlayacak yarış için şimdiye kadar 5 robotun kaydının yapıldığı belirtildi. Vstone, yarışa katılacak 5 robotun "makinelerin dayanıklığı ve manevra kabiliyetini göstereceğini" bildirdi. "Robo Mara Full" adı verilen yarışın sadece iki bacaklı robotlara açık olduğu, kapalı alanda yapılacak yarışta yarışmacıların 100 metrelik 422 tur (42 kilometre) koşacakları vurgulandı. Pil değişimi ve tamiratlar dışında yarışa ara vermeden devam edecek robotların finiş çizgisine 27 Şubatta ulaşmaları bekleniyor.