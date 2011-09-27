-Robot traktör, ekiyor sürüyor biçiyor ANKARA (A.A) - 26.09.2011 - ABD'de bir şirketin geliştirdiği, ''Robot traktör'', insan eli değmeden toprağa ekini ekiyor, sürüyor, hasat ediyor ve ürünü topluyor. Kinze Manufacturing Inc tarafından geliştirilen ve direksiyonunda insan olmaksızın kendi eken, süren ve hasat yapan ''otonom makine'', çitlere, diğer araçlara, hatta çiftlik hayvanlarına bile çarpmadan ilerlerken, gece dahi çalışabiliyor. Amaçlarının çiftçileri işinden etmek olmadığının altını çizen Amerikan şirketinin pazarlama müdürü Susanne Kinzenbaw, ''Amacımız üreticilerin daha az yorulmasını sağlamak ve hasat sırasında onlara destek olmak. Biz de üretici olarak kısa ekin ve hasat döneminde üretken olmanın ne kadar önemli olduğunu biliriz'' dedi. Şirket, "Robo-traktör" adını verdikleri teknolojinin, iki yıl süreyle laboratuvar ortamında sonra da sahada teste tabi tutulduğunu bildirdi.