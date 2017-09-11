Robot Putin'le tanıştı: Merhaba Vladimir Putin

Daha önce test edildiği laboratuvardan kaçması nedeniyle 'Özgür robot' olarak basında adından söz ettiren Rusya yapımı karşılama robotu Promobot, bir teknoloji forumunda karşılaştığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le tanışmayı ve tokalaşmayı da ihmal etmedi.

Laboratuvardan kaçan 'özgür robot' etkisiz hale getirilebilir

Rusya Devlet Başkanı Putin, önceki gün Rusya'nın 'Silikon Vadisi' olma yolundaki Perm kentindeki bir bilişim fuarını ziyaret etti.

Geçen yıl test edildiği laboratuvardan kaçmasıyla 'özgür robot' olarak gündeme gelen Promobot, forumdaki teknolojik ürünleri incelemeye devam eden Putin'e de sıcak bir karşılamada bulundu.

Putin'e yaklaşan iri gözlü, üç parmaklı ve insan boyutundaki Promobot, kendisi hakkında bilgi vermek isteyen geliştiricilerine fırsat tanımadan, "Merhaba Vladimir Vladimiroviç Putin, ben Promobot" sözleriyle kendini tanıttı. Putin de kendisine elini uzatan Promobot'la tokalaştı.

İnsanlarla basit şekilde iletişim kurabilen ve müşterilere hizmet etmek için geliştirilen Promobot, Rusya'nın çeşitli şehirlerinde rehber, banka görevlisi, tezgahtar olarak kullanılıyor.

Belleğinde belirli müşterilere ve önemli kişilere dair bilgilerin yer aldığı Promobot, bu kişilerden biriyle karşılaştığında kendisi bir metin geliştirip konuşabiliyor ve yardım teklif edebiliyor.

'Kahraman' da olmuştu

Yaklaşık 20 kişilik bir ekip tarafından üç yıl önce Perm'de geliştirilen Promobot, geçen yıl test edildiği laboratuvarın kapısının açık kalmasını fırsat bilip kaçmış ve trafiği birbirine katmıştı.

Promobot, temmuz ayında tırmandığı bir kitaplığın üzerine düşmesi tehlikesiyle karşılaşan küçük kızı da kurtarmış ve ‘kahraman robot' olarak anılmaya başlamıştı.

Promobotlar dünya genelinde 20 bin dolara alıcı buluyor.