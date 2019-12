-ROBOT DENİZALTILARDAN KAPAK DEĞİŞTİRME NEW ORLEANS (A.A) - 10.07.2010 - ABD'nin Meksika Körfezi'nde dev boyutta petrol fışkırtarak çevre felaketine neden olan kuyunun ağzındaki kapağı değiştirme operasyonu başladı. İngiliz British Petrolium (BP) şirketi yetkilileri, robot denizaltıların, denizin bin 600 metre altındaki kuyunun kapağını değiştirme işlemi için hazırlandıklarını bildirdi. Tankerler tarafından toplanan hampetrol miktarını çoğaltması beklenen operasyonda, yeni kapak yerleştirilene kadar işlerin daha da kötüleşebileceği ancak her şeyin yolunda gitmesi halinde, pazartesi gününe kadar kuyudan fışkıran petrolün ''olduğu gibi'' tankerlere aktarılabileceği belirtiliyor. Kalıcı çözüm olarak iki yeni kuyu açma çalışmaları sürdürülürken bunun tamamlanmasının haftalar sürebileceği vurgulanıyor. Lousiana eyaletinin 80 km güneyinde, bin 600 metre derinde deniz tabanında, ABD Başkanı Barack Obama'nın tabiriyle ''bela'' olan petrol kuyusunun ismi ''Macondo'', And Dağları İnka Kızılderilileri'nin ''Kiçua'' dilinde ''Kulakları Sağır Eden Gürültü'' anlamına geliyor.