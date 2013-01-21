Roboskililere 8 bin TL ceza kesildi!

Uludere'de yaklaşık 1 yıl önce yaşanan bombardımandan sağ kurtulan Servet Encü dahil dört kişiye "Pasaport Kanunu'na muhalefet" gerekçesiyle 8 bin TL ceza kesildi.

Habertürk'ten Ahmet Yukuş'un haberine göre, daha önce Kuzey Irak bölgesine katırlar ile gece giden Ortasu (Roboski) ve Gülyazı köylüleri bombalama olayından sonra sınırı gün ışığında geçmeye başladı. Güvenlik güçleri 15-20 katırla Haftanin’e geçen köylülerin kaçakçılık yapmaya devam ettiği haberlerinin gazete ve televizyonlarda yer alması üzerine harekete geçti.

Gülyazı Jandarma Komutanlığı, sınırda kaçakçılık yaptığı belirlenen ve Uludere bombardımanından sağ kurtulan Servet Encü ile yakınları İdris Encü, Şeymus Encü ve Haydar Örek’i karakola çağırdı. Şahıslar hakkında yasal işlem yapan jandarma “5682 Pasaport Kanunu’na muhalefet” suçundan 2’şer bin TL para cezası verdi. Cezanın kabahat yeri olarak ise 34 kişinin öldüğü 15 No’lu sınır taşı gösterildi. Jandarmanın ceza kestiği köylülerden Servet Encü cezaya tepki gösterdi. Yaptıkları işin kaçakçılık olmadığını, sınır ticareti olduğunu savunan Encü “Dedelerimizden bu yana bölgede jandarmanın bilgisi dahilinde ticaret yapılıyordu. 34 kişi öldükten sonra bir süre ticaret durdu. Ancak ekmek paramızı kazanmak için büyük risk alıp gidiyoruz. Bizim yaptığımız ticarettir, 100 kişi dahi ölse bu devam edecektir. Jandarmanın kestiği cezayı verecek gücümüz yok. Cezayı ancak ticaret yapıp kazanarak ödeyebiliriz” dedi.