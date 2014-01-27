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Roboskili anne: Kararınızı gidin toprağın altında uyuyan oğluma söyleyin!

Roboski katliamında yaşamını yitiren Nadir Alma'nın 'kaçakçılık' iddiasıyla verilen para cezasını faiziyle ödemesi tebligatı için anne Nadir Alma konuştu

27 Ocak 2014 16:19

Şair Bejan Matur,  28 Aralık 2011’de TSK'ya bağlı savaş uçakaları tarafından Şırnak’ın Uludere ilçesine bağl Roboski köyünde düzenenlenen hava saldırısı sonucu 33 kişi ile birlikte hayatını kaybeden Nadir Alma'nın ailesiyle görüştü. 2003 yılında işlediği 'kaçakçılık' iddiasıyla verilen para cezasını faiziyle ödemesi istemiyle tebligata giden Alma'nın ailesiyle görüştüğünü Twitter hesabından duyuran Matur, "Nadir Alma'nın annesi mahkeme kararını getiren postacıya 'kararınızı gidin ve toprağın altında uyuyan oğluma söyleyin' demiş" ifadesini kullandı.

Nadir Alma ile ilgili Uludere Asliye Ceza Mahkemesi’nin 1 Aralık 2003 tarihinde işlenen ’kaçakçılık’ suçundan açtığı dava, 11 Haziran 2009’da sonuçlandı. Nadir Alma’nın üzerine atılı suçu işlediğine, üzerinde yakalanan kaçak sigaraların gümrüklenmiş değerinin 3 katı olan 11 bin 205 lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verirken, paranın satın alma gücü, günün ekonomik koşullarını göz önüne alarak cezayı ’hafif ve kabul edilebilir’ şeklinde taktir ederek 8 bin 403 liraya indirdi.

Bejan Matur'un Twitter hesabından duyurduğu anne Alma'nın tepkisi şöyle:

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