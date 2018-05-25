Roboskili ailelerin tepki gösterdiği HDP'li Beştaş: İsyanları haklı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 28 Aralık 2011’de Roboski’de düzenlediği bombardıman sonucu hayatını kaybeden 34 kişinin ailelerinin tepki gösterdiği HDP Grup Başkanvekili ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, “Roboskili ailelerin şu anki isyan kesinlikle haklı” açıklamasında bulundu. Ailelerin, konuyla ilgili basın açıklaması bile yapmamasına yönelik eleştirilerinin de haklı olduğunu ifade eden Beştaş, “Aslında şu anda görevim değişti. Ben hukuktan sorumlu değilim. Hukuk komisyonumuz açıklama yaptı. Komisyonumuz açıklama yaptığı için ben yapmadım” dedi.

TIKLAYIN - Roboskili ailelerden Şırnak Barosu Başkanı'na ve HDP'li Beştaş'a tepki

Artı Gerçekt’ten Remzi Budancir’e konuşan Beştaş, Roboskili ailelerin kendisine yönelik eleştirileri hakkında “Roboskili ailelerin şu anki isyan kesinlikle haklı” diyen Beştaş, “Ben o dönem hukuktan sorumlu Eş Genel Başkan yardımcısıydım. Mağdur ailelerin yanında olma noktasında elimizden geleni yapmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

“Aileler açıklama yapmamamı eleştiriyorlar, haklılar"

"Hatta 1100 avukatın imza döneminde bende AYM önündeydim. Açıklamaya siyasetçi olarak katıldım. Ailelere yönelik Şırnak Barosu bu davayı üstlendi. Bizim parti olarak, bir avukata verip vermeme noktasında bir söz söylememiz etik değildir. Eleştiri anlamında kesinlikle onlara karşı bir sözüm yok. Kesinlikle aileleri anlıyorum” diyen Beştaş, şöyle devam etti:

“Aileler açıklama yapmamamı eleştiriyorlar. Bu konuda haklılar. Aslında şu anda görevim değişti. Ben hukuktan sorumlu değilim. Hukuk komisyonumuz açıklama yaptı. Komisyonumuz açıklama yaptığı için ben yapmadım. Ancak basın mensupları ile görüşlerimi paylaştım. Açıklamadan kaçınmak gibi bir düşünce hayalimden bile geçmedi. Öyle bir tutumum tabii ki olamaz. Sadece bizim ilgili birim açıklama yaptığı için kurumsal işleyiş açısından gerek olmadı buna. Aileleri aramadığımı söylemişler. Aslında alandayım. Daha dün ailelerden birkaçı ile görüştüm. Açıklama yapacaklarından kesinlikle haberim yoktu. Bunun altını çizmek isterim, ailelere her zaman hem benim hem de partimizin kapısı açık. Eleştirileri de baş göz üzerine.

TIKLAYIN - Hukukçular, AİHM'in Roboski kararını ve ‘usul skandalı'nı tartışıyor

"Roboski kesinlikle bu şekilde kapanmaz, kapatılamaz”

AİHM’in iç hukuk yolları tüketilmediği gerekçesiyle başvuruyu kabul edilemez bulmasını da değerlendiren Beştaş, “AYM ve AİHM’in avukatların belge verme meselesini sadece bir bahane olarak kullandıklarının altını çizmek istiyorum. Burada bir iki kişiye, bir baroya yüklenmekten ziyade, işin arkasındaki planın siyasi ayağını da görmek lazım. Eksik olan başvurular dışında, diğer başvuruların reddedilmesine dikkat çekmek istiyorum. Hadi iki tanesi eksikti diyelim. Bütün başvuru neden reddediliyor? AYM ve AİHM’i de katarak söylüyorum. Kirli bir ittifak olduğunu düşünüyorum. Bunu vurgulamak isterim; Roboski kesinlikle bu şekilde kapanmaz, kapatılamaz” diye konuştu.

TIKLAYIN - Roboskili ailelerin tepki gösterdiği Şırnak Baro Başkanı Elçi: Öfkelerini anlıyorum

Dün Roboski’deki mezarlık başında açıklama yapan aileler, “Dosyanın kimlerle nasıl takip edileceği konusunda ailelerle görüşen, aileleri ikna eden hukukçu siyasetçimiz Meral Danış Beştaş’ın da bugüne kadar bir açıklama yapmamış olması, bu kararı gündemleştirecek bir basın açıklaması düzenlememiş olması, aileleri aramamış olması düşündürücüdür” sözleriyle Beştaş’a tepki göstermişti.