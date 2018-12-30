Roboskili ailelerin suçladığı HDP'li Beştaş: Hesabını veremeyeceğim fiilim yok

Roboski katliamında yaşamını yitirenlerin ailelerinin dava süreciyle ilgili suçladığı HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Partisi HDP tarafından katliamla ilgili davanın takibine ilişkin soruşma komisyonu oluşturulduğunu söyleyen Beştaş, "Hesabını veremeyeceğim fiilim yok" dedi.

HDP’li Beştaş, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Roboski davasının takibine dair, partimiz tarafından soruşturma komisyonu oluşturulmuştur. Komisyon incelemelerinden sonra sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bugüne kadar suskunluğumun sebebi komisyon incelemelerini olumsuz etkilememektir.

Hesabını veremeyeceğim fiilim yoktur."

Katliamda hayatını kaybedenlerin yakınlarından Veli Encü, gazeteci İrfan Aktan'la yaptığı söyleşide Beştaş ve dava süreciyle ilgili şunları şöylemişti:

"O dönemki BDP’nin Hukuk Komisyonu başkanı Meral Danış Beştaş’la çok sık görüşüyorduk. Bu süreçteki sorumluluğu sadece hukukçulara bırakmamaları yönünde ricalarda bulunuyorduk. Onlar da “hiç endişelenmeyin, takip ediyoruz, bir eksiklik, kusur yok” yanıtı veriyordu. Halbuki yaşanan eksiklikleri, sıkıntıları bizimle paylaşmıyor, geçiştiriyorlardı. Rahmetli Tahir Elçi köye gelip dosyayla özel olarak ilgilenmek istediğini söylemişti. Fakat alınan karar gereğince, katliamın yaşandığı Roboski’ye en yakın olan Şırnak Barosu’nun dosyaya bakması lâzımdı. Tahir Elçi’nin benzer dosyalardaki başarısını dile getiriyorduk, iyi, tecrübeli hukukçuların bu davayla ilgilenmesi gerektiğini söylediğimizde, 'Şırnak Barosu’nun avukatları sizi mağdur etmeyecek ve en iyi, en titiz şekilde bu süreci takip edecek' deniyordu. Ama ne yazık ki böylesi önemli bir davayı yüzlerine gözlerine bulaştırdılar, bizleri mağdur ettiler. Kendilerini de kamuoyuna rezil ettiler. Ne yazık ki bu skandal ne siyasette, ne kamuoyunda ne de basında hak ettiği ilgiyi gördü."

Encü, "Roboski davasının hem Anayasa Mahkemesi hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından eksik evrak gerekçesiyle reddedilmesinde kimler yapmaları gerekeni yapmadı sizce?" sorusuna ise şu yanıtı vermişti:

"Roboski Katliamı sırasında henüz milletvekili olmayan avukat Meral Danış Beştaş ilk günden itibaren olaya hâkim isimlerden biriydi. Kendisiyle sürekli iletişim halindeydik. Dosyayla Şırnak Barosu ilgileniyordu. Baro başkanı Nuşirevan Elçi’ye, Roboski gibi tarihi önemdeki bir davada yaptıkları hatanın hesabını vermesini istedik. Şırnak Barosu olarak açıklama yapsınlar, özür dilesinler istedik. Ama Baro kalkıp Elçi’yi ikinci kez başkan seçti. Elçi’yi dört ay kadar önce Şırnak Barosu’na şikâyet etmiştik, ama şikâyet dilekçemizi teslim ederken bile barodakilerin tepkileriyle karşılaştık."