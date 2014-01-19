T24 LogoT24 Logo
Gündem

Roboskili ailelerin evine asker baskını, 7 kişi gözaltında!

Roboski Katliamı'nda hayatını kaybedenlerin yakınlarının evine baskın düzenleyen asker, 7 kişiyi gözaltına aldı

19 Ocak 2014 12:21

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboskî köyünde bu sabah saat 05.00 sıralarında askerler tarafından ev baskınları yapıldı. Çok sayıda zırhlı araç eşliğinde gerçekleşen aramalarda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında katliamda yaralı kurtulanlar ve yakınlarını kaybedenler de var.

Radikal'de yer alan habere göre, Roboski'de sabah erken saatlerde yaşanan ev aramalarını değerlendiren Veli Encü, "Şu an Roboskililer 12 Eylül 'ü yaşamakta" dedi. Veli Encü, köyde elektriğin de kesildiğini ve bunun bilinçli yapıldığını düşündüğünü dile getirdi. Encü, Servet Encü'nün eşiyle konuştuğunu belirterek, "Eşimi döverek götürdüler" dediğini aktardı. Faruk Encü'nün annesinin ise, "Allah'ım bunu bize niye yapıyorlar" sözleriyle tepki gösterdiği ifade edildi.

DİHA, askerlerin rastgele evlere girerek, arama yaptığını aktarırken aramalar esnasında evlerdeki tüm eşyaların dağıtıldığı görüldü. Baskın sonucunda askerlerin, Kerem Enç'i gözaltına almak istemesine karşı çıkan oğlu Yılmaz Enç de gözaltına aldı. 7 kişinin gözaltına alınması sırasında çok sayıda kişinin darp edildiği de bildiriliyor. Gözaltına alınanların isimleri şöyle: Faruk Encü, Kerem Enç, Yılmaz Enç, Hikmet Alma, Cevher Üren, Celal Encü, Servet Encü.

Ferhat Encü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "70 kişilik bir gözaltı listesinden bahsediliyor. İki köyde bulunan insanlar tedirgin" dedi.

Geçtiğimiz günlerde sınırda yapılan "Güvenlik yolu"nu protesto eden Roboskililerin üzerine asker ateş açmış olayda iki kişi yaralanmıştı. Roboskililer özellikle Askeri Savcılığın katliamla ilgili verdiği takipsizlik kararının ardından köye yönelik baskının arttığına dair açıklamalar yapmışlardı.

 

ETİKETLER

roboskigözaltıuludereşırnakkatliamencühaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24