Roboskili ailelerin evine asker baskını, 7 kişi gözaltında!

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboskî köyünde bu sabah saat 05.00 sıralarında askerler tarafından ev baskınları yapıldı. Çok sayıda zırhlı araç eşliğinde gerçekleşen aramalarda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında katliamda yaralı kurtulanlar ve yakınlarını kaybedenler de var.

Radikal'de yer alan habere göre, Roboski'de sabah erken saatlerde yaşanan ev aramalarını değerlendiren Veli Encü, "Şu an Roboskililer 12 Eylül 'ü yaşamakta" dedi. Veli Encü, köyde elektriğin de kesildiğini ve bunun bilinçli yapıldığını düşündüğünü dile getirdi. Encü, Servet Encü'nün eşiyle konuştuğunu belirterek, "Eşimi döverek götürdüler" dediğini aktardı. Faruk Encü'nün annesinin ise, "Allah'ım bunu bize niye yapıyorlar" sözleriyle tepki gösterdiği ifade edildi.

DİHA, askerlerin rastgele evlere girerek, arama yaptığını aktarırken aramalar esnasında evlerdeki tüm eşyaların dağıtıldığı görüldü. Baskın sonucunda askerlerin, Kerem Enç'i gözaltına almak istemesine karşı çıkan oğlu Yılmaz Enç de gözaltına aldı. 7 kişinin gözaltına alınması sırasında çok sayıda kişinin darp edildiği de bildiriliyor. Gözaltına alınanların isimleri şöyle: Faruk Encü, Kerem Enç, Yılmaz Enç, Hikmet Alma, Cevher Üren, Celal Encü, Servet Encü.

Ferhat Encü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "70 kişilik bir gözaltı listesinden bahsediliyor. İki köyde bulunan insanlar tedirgin" dedi.

Geçtiğimiz günlerde sınırda yapılan "Güvenlik yolu"nu protesto eden Roboskililerin üzerine asker ateş açmış olayda iki kişi yaralanmıştı. Roboskililer özellikle Askeri Savcılığın katliamla ilgili verdiği takipsizlik kararının ardından köye yönelik baskının arttığına dair açıklamalar yapmışlardı.