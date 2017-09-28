Roboskili aileler: Hukuksuzluk nereye kadar?

Adalet için her hafta eylem yapan Roboskili aileler, bugün 300. kez bir araya geliyor. Aileler “Bu hukuksuzluk nereye kadar sürecek” diyecek.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Roboski’de 28 Aralık 2011’de 19’u çocuk 34 kişinin savaş uçakları tarafından bombalanarak öldürülmesinin üzerinden tam 300 hafta geçti. Roboski’de yas hiç bitmedi acı hiç dinmedi. Ailelerin tek isteği faillerin bulunup yargı önünde hesap sorulması. 15 yaşındaki oğlu Serhat Encü’yü kaybeden, diğer oğlu HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü de 11 ay önce tutuklanan anne Halime Encü, “300 hafta oldu hala adalet istiyoruz. Suçlular bulunmadı. Çünkü AKP hükümeti adaleti engelliyor. 300 haftadır her perşembe günü çocuğumun mezarı başında dua ediyorum. Ne gözyaşlarımz dindi ne de acımız. Adaletten ve vicdandan nasibini almamış devletin yetkilileri bize bu zulmü ve adaletsizliği yaşatmaya ne hakları var. Bir oğlumu katletti diğer oğlumu cezaevine attı. Binlerce insan suçsuz yere cezaevinde tutuluyor. Binlerce insan işinden atıldı. Bu hukuksuzluk bu adaletsizlik nereye kadar böyle? Artık yeter diyoruz. 300 üncü haftamıza girdik hala gözleri kör, kulakları sağır. Acımızı görmezden gelenler, sesimizi duymazdan gelenler bilsin ki bu mücadelemizden, bu hak arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

Adalet bulamadım

16 yaşındaki Vedat Encü’yü kaybeden Mercan Encü, “Çok söyledik hiçbir şey olmadı. Türkiye’de ne adalet var ne hukuk. Evladını kaybeden bir anne olarak Türkiye’yi gezdim ama adalet bulamadım. Allah hakkımızı yerde bırakmasın. İnanın her hafta perşembe günü gelsin de mezarlığa gidelim diye bekliyorum. 6 sene doluyor günlerim böyle geçti. Elimizi hangi dala attıysak kırıldı, kökten eksildi. Çok zor geçiyor günler” dedi. Acının hiç dinmediğini yasın hiç bitmediğini anlatana anne Mercan Encü, “Köyde ne bayram var ne düğün ne şenlik. Bayram günü mezarlığa gidiyoruz bizim bayramımız ordadır. Eskiden tepsi tepsi baklavalar pastalar yapar şekerler dağıtırdık. Şimdi çocuklar bile şeker toplamaya gelmiyor. Bayram şekerlerini çocuklarımızın mezarlarına götürüyoruz. Allah büyük ümidimi kesmedim. Çocuklarımız günahsızdı onların hakkını bulucağız” diye konuştu.

Vicdanı olmayanın...

17 yaşındaki Reşit Ant’ın babası Adem Ant da kendilerinden özür bile dilenmediğini vurgulayarak, “Türkiye’de bırakın adaleti insanlık bile kalmamış. Bir hadis vardır, sen kendin için ne istiyorsan diğer insanlar için de aynısını isteyeceksin. 300 haftadır devletin bir yetkilisi gelip sormadı. Tam tersi baskı ve zulüm altında tuttular. Onlara konuştuğumuz için gazeteciler de tutuklandı zulüm gördü. Gücümüz yettiğince mücadele edeceğiz. Adalet arıyorum ama sadece zulüm ve zorbalık gördüm. Vicdanı olmayanın adaleti de olmaz. 34 insan bombalarla parçalanmış bize ‘Bizim düşündüğümüz rakam, bu siz kafanızdaki rakamı söyleyin’ dedi. ‘Sen oğlunu bana parayla satar mısın? İstediğin kadar para vereyim evladını verir misin?’ dedim. Hiçbir insan evladını parayla satmaz” diye konuştu.