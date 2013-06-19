Roboski'de görevsizlik kararına itiraz

Şırnak`ın Uludere İlçesi Roboskî Köyü`nde 34 kişinin katledilmesiyle sonuçlanan bombardımana ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı`nın görevsizlik kararı vererek, dosyayı Askeri Savcılığa göndermesine dosyanın avukatları tarafından itiraz edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı’nın Şırnak’ın Uludere ilçesi Roboski Köyü’nde 34 sivil yurttaşın can vermesiyle sonuçlanan hava bombardımanına ilişkin soruşturmada görevsizlik kararı vererek dosyayı Askeri Savcılığa göndermesine, olayda yakınlarını kaybedenlerin avukatları tarafından itiraz edildi. Malatya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen 10 sayfalık itiraz dilekçesinde, savcılığın bu kararının hukuksuz ve insan haklarına aykırı olduğu belirtilerek, kararın kaldırılması talebinde bulunuldu. Av. Reyhan Yalçındağ, iç hukuk yollarında taleplerinin karşılanmaması halinde davayı uluslararası alana taşıyacaklarını söyledi.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde Türkiye-Irak sınırındaki Roboskî Köyü’nde 28 Aralık 2011 gecesi savaş uçakları tarafından düzenlenen bombardıman sonucu 34 yurttaşın feci şekilde ölümüne ilişkin soruşturmada Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı 11 Haziran günü görevsizlik kararı vermişti.

Avukatlar Reyhan Yalçındağ Baydemir, Cihan Aydın, Meral Danış Beştaş, Mesut Beştaş, M. Emin Aktar, Tahir Elçi ve Serdar Çelebi tarafından bugün Malatya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmek üzere Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı’na sunulan bir dilekçeyle bu karara itiraz edildi.

10 sayfadan oluşan dilekçede, savcılığın görevsizlik kararının, yasal mevzuata, usule, hukuka ve insan haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırılması talep edildi. Avukatlar, soruşturmadaki gizlilik kararının da kaldırılmasını talep ediyor.

Yaptıkları itirazı değerlendiren dosyanın müşteki avukatlarından Reyhan Yalçındağ, ‘savcılığın verdiği kararın tamamen hukuksuz’ olduğunu söyleyerek, “Biz sonuna kadar bu davanın takipçisiyiz. Gereken tüm hukuki yolları deneyeceğiz. Ulusal tüm hukuk mekanizmalarını zorlayacağız. Ancak iç hukuk içerisinde taleplerimiz yerine getirilmezse, bu davayı uluslararası mekanizmalara götürme konusunda da tereddüt etmeyeceğiz” dedi.