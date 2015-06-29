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Roboski'de askerlerle köylüler arasında gerginlik, 3 kişi gözaltında

Olayda 3 kişi gözaltına alındı

29 Haziran 2015 22:19

Roboski'deki Ortasu Köyü'nde, sınır bölgesindeki askerlerin nöbet değişimi sırasında köylü ile askerler arasında gerginlik yaşandı. Gruptakilerin iddiaya göre değişime giden askerlerin üzerine taş attığı ifade edilirken, askerler de grubu dağıtmak için gaz bombalarıyla karşılık verdi, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Radikal'de yer alan habere göre, 2011 yılında, Roboski'nin Irak sınır kesiminde düzenlenen hava operasyonunda  sonucu 34 kişinin hayatını kaybettiği Gülyazı ve Ortasu köylerinin yakınında, sınır bölgesinde bulunan askerlerin değişimi ve son günlerde yaşanan yoğun askeri hareketliliğe tepki gösteren bir grup köylü, yolu kapatmak istedi. Askerler ile köylüler arasında yaşanan gerginliğin artması üzerine gruptakiler, askerlere taş atmaya başladı. Askerler de grubu dağıtmak için gaz bombalarıyla karşılık verdi.

Ortasu Köy Muhtarı Suat Encü, gerginliğin devam ettiğini belirterek, "Şu anda 3 çocuğumuzu gözaltına aldılar. Köylülerin karakol önünde bekleyişleri sürüyor. Askerler yoğun güvenlik önlemi almış durumda. Çocuklarımızın bir an önce serbest bırakılmasını ve gerginliğin sona ermesini istiyoruz" dedi.

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