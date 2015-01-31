Uludere'de askere saldırı; bir asker ağır yaralandı

Şırnak Roboski'de kaçakçılık operasyonundan yaya olarak dönen askerlere köy içinde çatılardan el yapımı bombalı ve taşlı saldırı düzenlendi. Bombalı ve taşlı saldırıda bir asker ağır yaralandı. Askerin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: "15-20 kişilik bir grup tarafından, Şırnak / Uludere Ortasu Köyü Salatalık Pınarı bölgesinde kaçakçılığa engel olmak maksadıyla bir Jandarma Komando unsuru tarafından; icra edilen keşif, gözetleme ve pusu faaliyetinden yaya olarak dönüş esnasında, Uludere / Ortasu Köyü içerisinde evlerin çatısından unsurumuza el yapımı gaz bombası ve taşlı saldırıda bulunulmuştur. Yapılan saldırıya, unsurlarımız tarafından gaz bombası ile karşılık verilmiştir.

Yapılan taşlı saldırıda, bir personelimiz başından hayati tehlikesi olacak şekilde yaralanmıştır.

Yaralı personelin kafatası kemiğinde beş santimetre uzunluğunda kırık tespit edilmesi nedeniyle, personel ileri tetkik ve tedavi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan muayene sonucu beyin kanaması şüphesiyle aynı gün saat 21.45'te ameliyata alınmıştır. 31 Ocak 2015 tarihinde saat 00.30'da ameliyattan çıkan personelin tedavisine, Şırnak Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde devam edilmektedir. Sağlık durumu, 24 saatlik müşahedenin sonunda belli olacaktır. Olayla ilgili olarak, Uludere Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla adli tahkikata başlanmıştır."