Roboski Katliamı’nda yakınlarını kaybedenler hakkında ceza talebi

Şırnak’ın Uludere ilçesin’de 28 Aralık 2011 tarihinde yaşanan aralarında Roboski Katliamı’nda katledilenlerin yakınlarının da bulunduğu 16 kişinin, yargılandığı davada savcılık savcılık mütalaasını açıkladı. Yakınlarını andıkları için haklarında dava açılan 16 kişiye “örgüt propagandası” yapmak suçundan ceza istendi.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde 28 Aralık 2011’deTürk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı savaş uçaklarının bombardımanında öldürülen aralarında çocukların da bulunduğu 34 kişiyi anan 16 kişi hakkında ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla dava açılmıştı.

Mezopotamya Ajası’nda yer alan habere göre, 16 kişi hakkında açıklan davanın karar duruşması, Şırnak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmaya, yargılananlar ve avukatları katılmazken, savcılık mütalaasında 16 kişinin de cezalandırılması istendi. Sanık ve avukatları katılmadığı gerekçesiyle kararın çıkmadığı duruşma, 7 Mart'a ertelendi.