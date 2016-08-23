Roboski katliamı AİHM'e taşındı

Şırnak’ın Uludere ilçesinin Roboski köyünde 28 Aralık 2011 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçaklarının bombardımanı sonucu öldürülen 34 kişinin aileleri, Türkiye’de yargı yolunun kapanması ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuruda bulundu.

Roboskili ailelerden Hakların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, aileler adına bizzat AİHM’e başvuruda bulundu.

Roboski katliamına dair yüzlerce belge ve CD ile AİHM’e başvuruda bulunan HDP’li Encü, dava başvurusuna dair bu belgeleri mahkemenin Türkiye yetkilisine teslim etti.

AİHM’e yaptığı başvuruya ilişkin Dicle Haber Ajansı’na (DİHA) konuşan Encü, Roboskili ailelerin 5 yıldır adalet mücadelesi verdiğini belirterek, Roboski Katliamı soruşturmasının Türkiye mahkemelerinde yıllarca mekik dokuduğunu ve son olarak Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yapılan başvurunun reddedilerek Türkiye’deki hukuk kapılarının kapandığını söyledi.

“Ailelerin tek talebi Türkiye’nin mahkûm edilmesi”

Encü, Roboski Katliamı soruşturmasının Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından reddedilmesinin ardından AİHM’e başvuru yolunun açıldığını ifade ederek şunları söyledi:

“Bu dosya sürekli üzeri kapatılırken, katiller korunurken bizler yoğun bir mücadele verdik. Çalmadığımız kapı, görüşmediğimiz siyasi parti yetkilisi kalmadı.

“Roboski Katliamı’nın sorumlusu olan dönemin Başbakanı ve bugünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da görüştük.

“Katillerin bulunması, cezalandırılması gerektiği inancı içerisinde yıllarca mücadele ettik. Fakat ne yazık ki bir adım dahi atılmış değil. Burada, sürekli olarak Roboski katilleri korunmuş durumda.

“Roboskili ailelerin tek talebi Türkiye’nin mahkum edilmesidir. Bu sadece maddi olarak mahkum edilmesi değil, sorumluların açığa çıkarılıp cezalandırılmasıyla olur.

“Bu hukuksuzluğu etkileyecek, Türkiye üzerinde etki yaratabilecek kararların verilmesi gerektiği inancı içerisindeyiz.

“Roboski’nin failleri cezalandırılsaydı, bir daha Roboski benzeri katliamlar yaşanmazdı. Fakat ne yazık ki, bugüne kadar bu katiller sürekli korundu.”

Roboski Katliamı

28 Aralık 2011’de, Şırnak’ın Uludere ilçesindeki Ortasu/Roboski ve Gülyazı/Bujeh köylerinden 28’i aynı aileden 34 kişi savaş uçaklarının bombardımanıyla öldürüldü.

11 Haziran 2013’te Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, “taksirle ölme sebebiyet vermekten dolayı” Roboski Katliamı’yla ilgili soruşturma dosyası hakkında görevsizlik kararı verip dosyayı Genelkurmay Askeri Savcılığı’na gönderdi.

Genelkurmay Askeri Savcılığı, 7 Ocak 2014’te takipsizlik kararı verdi. Mağdurların ailelerinin avukatlarının karara itirazı reddedildi.

Roboskili aileler 18 Temmuz 2014’te Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuru yaptı.

Dilekçe ve eklerinin idari yönden Anayasa Mahkemesi’nde yapılan ön incelemede, başvuruda eksiklikler tespit edildi, tamamlanması istendi. Ancak başvuru, “eksikliğin süresinde giderilmemesi” nedeniyle reddedildi.