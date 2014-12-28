Roboskî için bir kapı: Hafıza, Yüzleşme ve Dayanışma Çağrısı

Roboski Müzesi Derneği, katliamın 3. yıl dönümünde, herkesin aklını ve yüreğini Roboskî’ye çevirmesini ve insanlık adına Roboskî için harekete geçmesini talep etti.

Roboski Müzesi Derneği'nden yapılan açıklama şöyle:

Biz, çoğu çocuk 34 insanın yaşamlarının, Roboskî’de ellerinden alınması ile sonuçlanan katliamın acısını vicdanlarımızda ve hafızalarımızda taşıyoruz.

28 Aralık 2011’de Roboskî’de yaşananların aydınlatılması ve bir daha böyle bir katliam yaşanmamasında “Hafıza, Yüzleşme ve Dayanışma” kavramları etrafında ördüğümüz ağın adalete katkı sağlayacağına inanıyoruz!



“Hafıza, Yüzleşme ve Dayanışma” çağrısı, Roboskîli ailelerin talebiyle filizlenen, vicdanı körelmemiş adalet ve arayışından vazgeçmemiş herkesi biraraya getiren Roboskî Müzesi fikrinin hem sloganı hem de özetidir.



Katliamın 3. yıl dönümünde ve müzenin inşası için gün sayarken, bir arada ve kardeşçe yaşayabilmenin mümkün olduğunu hatırlatmak için herkesin aklını ve yüreğini Roboskî’ye çevirmesini ve insanlık adına Roboskî için harekete geçmesini diliyoruz!

(1) Ahmet Abakay

(2) Ahmet Kardam

(3) Arif Ali Cangı

(4) Akın Atauz

(5) Ali Cengizkan

(6) Aydan Balamir

(7) Aydın Engin

(8) Ayhan Bilgen

(9) Banu Güven

(10) Barış Atay

(11) Baskın Ora

(12) Doğan Akın

(13) Fehim Taştekin

(14) Ferdan Ergut

(15) Fethiye Çetin

(16) Figen Yüksekdağ

(17) Gökçer Tahincioğlu

(18) Hasan Cemal

(19) Hayko Bağdat

(20) Hüsnü Öndül

(21) İrfan Aktan

(22) İsmail Beşikçi

(23) Mehmet Altan

(24) Mithat Sancar

(25) Mustafa Sarısülük

(26) Oya Baydar

(27) Pınar Selek

(28) Rıdvan Akar

(29) Sait Çetinoğlu

(30) Selim Temo

(31) Şebnem Korur Fincancı

(32) Tahir Elçi

(33) Tanıl Bora

(34) Yavuz Önen



Roboskî’de yaşanan katliamın aydınlatılması, sorumlularının açığa çıkarılması ve adaletin sağlanması için farklı platformlarda süren çalışmaların kesişme noktası olan Roboskî Müzesi fikri, katliamın birinci yıldönümünde Roboskî’de ailelerle biraraya gelen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu temsilcilerinin, ailelerin katliama dair bir “hafıza, yüzleşme ve dayanışma” yapısı taleplerini öğrenmeleri ve duyurmaları ile filizlendi. Ailelerin bu talebini nasıl gerçekleştirebiliriz sorusuna yanıt arayan örgütlü, örgütsüz, genç, yetişkin pek çok insan, 2013 Kasım ayında ortak bir amaç etrafında bireysel olarak biraraya gelerek Roboski Müzesi Girişimi’ni ve ardından Roboski Müzesi Derneği’ni oluşturdu. Fikrin geliştirilmesinden mimari projesinin yine mimari bir yarışma ile elde edilmesine ve yapının inşası için gerekli olan desteğin yaratılması için kamuoyu yaratılması ve katkı toplanmasına kadar farklı alanlarda çalışmalar yapıldı. Pek çok sanatçı sesiyle, enstrümanıyla ve bağışlamış olduğu resim, fotoğraf, heykel, seramik gibi sanat eserleriyle destek verdi. Vermeye devam ediyor. 2015 baharında ise yapının her bir tuğlasının yerleştirilmesinden sıvanmasına, çalışmanın adım adım arşivlenmesinden sergilenmesine kadar her aşamasını kolektif bir ruhla ve dayanışma ile yürütmeye devam edeceğiz.

bilgi için:

Tanju Gündüzalp (Roboski Müzesi Derneği)

Meşrutiyet Mahallesi, Selanik Caddesi 82/32, Kızılay/ Çankaya/ Ankara

+90 533 653 32 75