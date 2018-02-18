Robinho'yu durdurabilene aşk olsun!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Demir Grup Sivasspor evinde Osmanlıspor'u 3-2 yendi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor, 23. dakikada Robinho'nun attığı golle 1-0 önde kapattı.

İkinci yarının 61. dakikasında Cikalleshi Osmanlıspor'a 1-1'lik beraberliği getiren golü kaydetti. Maçın 70. dakikasında Musa Çağıran attığı penaltı golüyle Osmanlıspor'u karşılaşmada 2-1 öne geçirdi.

Sivasspor'da Robinho 82. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve attığı skora dengeyi getirdi. DG Sivasspor mücadelenin uzatma dakikalarında Cyriac ile skoru 3-2 yaptı. Golün pası Robinho'dan geldi.

Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho, maçta gösterdiği 2 gol 1 asistlik performansla adeta takımını sırtladı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Demir Grup Sivasspor sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.



Demir Grup Sivasspor 3-2 Osmanlıspor

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Samet Çiçek



Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Hakan Bilgiç, Medjani, Bjarsmyr, Ziya Erdal, Ndinga, Hakan Arslan, Emre Kılınç (Dk. 73 Bifouma), Rybalka (Dk. 65 Saivet), Robinho, Muhammet Demir (Dk. 58 Cyriac)



Osmanlıspor: Karcemarskas, Luiz Carlos, Numan Çürüksu (Dk. 46 Anıl Karaer), Yalçın Ayhan, Pinto, Lumanza, Lawal (Dk. 46 Sadeghian), Regattin, Umar, Serdar Gürler (Dk. 26 Musa Çağıran), Cikalleshi



Goller: Dk. 24 ve 82 Robinho, Dk. 90+1 Cyriac (Demir Grup Sivasspor), Dk. 61 Cikalleshi, Dk. 71 Musa Çağıran (Penaltıdan) (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Pinto, Dk. 50 Umar, Dk. 60 Sadeghian, Dk. 90 Musa Çağıran (Osmanlıspor), Dk. 40 Ndinga, Dk. 70 Hakan Bilgiç, Dk. 74 Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor)

