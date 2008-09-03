Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Roberto Carlos, eski takım arkadaşı Robinho'yu, Real Madrid'den ayrıldığı için savunup, İspanyol kulübünü suçladı.



Roberto Carlos, Robinho'nun Real Madrid kulübünden ayrılmak istemesinden başkanı Ramon Calderon ve futbol şubesi sorumlusu Predrag Mijatoviç'i sorumlu tuttu.



Carlos, ''Robinho'yu anlıyorum. Tüm kulüp yönetim kurulu eleştirilip genelleştirilemez ama Mijatoviç ve kulüp başkanı, Robinho'yu saygı göstermediler. Sorumlu olanlar bu 2 kişi. Futbolcular, ticari bir mal değildir. Cristiano Ronaldo'nun transferi konuşulduğunda, Robinho'yu unuttular. Bu olamaz'' diye konuştu.



Real Madrid'in eski kulüp başkanlarına övgüler yağdıran Carlos, ''Lorenza Sanz, halka ulaşabilen birisiydi, Florentino Perez kulübün borçlarını silmeyi başardı ve şimdi Madrid'in başında 2 adam var ki hiçbir deneyimleri yok'' dedi.