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Spor

Robinho'nun tercihi Santos'tan yana

Brezilyalı futbolcu Robinho, spor hayatına Santos’ta devam etmek istediğini söyledi.

31 Temmuz 2010 03:00

T24- Brezilyalı futbolcu Robinho, spor hayatına Santos’ta devam etmek istediğini söyledi.


Robinho, Daily Mail gazetesinde yayımlanan açıklamasında, "Burası benim evim. Umarım burada kalırım. Ancak her şey Manchester City’e bağlı" dedi.


Hafta arasında oynanan Brezilya Kupası finalinin ilk ayağında forma giyen ve sözleşmesi gereği gelecek ay Manchester’a dönmesi gereken futbolcu, "Umarım bu benim Brezilya’daki son maçım olmaz" diye konuştu.


Manchester City’e rekor bir fiyatla transfer olan Robinho, İngiltere’deki şartlara alışamaması ve teknik heyetle anlaşamaması üzerine Santos’a kiralık verilmişti.

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