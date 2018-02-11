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Spor

Robinho'nun şovu Sivas'a yetmedi!

Kayserisporlu Umut Bulut, gollerine devam ediyor

11 Şubat 2018 18:52

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor, sahasında Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçın ikinci yarısında sahneye Robinho çıktı. 53. dakikada harika bir frikik golü kaydeden Brezilyalı yıldız, Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi. Kayserispor'un aradığı beraberlik sayısı ise Umut Bulut'tan geldi. Bu sezonki 11. golünü Sivasspor ağlarına gönderen tecrübeli yıldız, skoru da belirleyen isim oldu.

Bu sonuçla Kayserispor 35 puana yükselirken, Demir Grup Sivasspor puanını 31'e yükseltti.
 

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