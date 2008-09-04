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Spor

Robinho'nun keyfi yerinde

04 Eylül 2008 03:00

Brezilyalı futbolcu Robinho, haftalarca Chelsea'ya gitmek istediğini söyledikten sonra, transfer döneminin kapanmasına birkaç saat kala kendisini Manchester City'de buldu.

Premier Lig tarihinin en pahalı futbolcusu ünvanını kazanan Robinho, Brezilya Milli Takımı kampında, İngiliz takımına transfer hikayesini anlattı.

24 yaşındaki yıldız futbolcu, Real Madrid Başkanı Ramon Calderon'un, Cristiano Ronaldo karşılığında kendisini Manchester United'a takas etmek istemesinden dolayı ayrılma kararı aldığını söyledi.

Calderon kendisine izin vermeyince ağladığı iddialarını da yalanlayan Robinho, "Hayır ağlamadım. Sadece Calderon'a ayrılmak istediğimi söyledim. Ancak kimseyi alamadığı için o kadar çaresizdi ki, beni duymamazlıktan geldi. İşler benim için daha da kötüleşti. Ama kesinlikle ağlamadım. Ona sadece gerçekleri söyledim. 'Kulüp beni istemiyorsa bende burada oynamak istemiyorum dedim'. Sonrada hiç tartışmadan kapıdan çıktım" şeklinde konuştu.

Robinho, Real Madrid'den ayrılmakla hata yaptığını söyleyen efsanevi futbolcu Pele'nin eleştirilerini de yanıtlarken, "Pele'nin eleştirilerini kabul ediyorum. O futbolun kralı. Ama benim yerimde olsaydı o da aynısını yapabilirdi. Sadece benim Real Madrid'de çektiğim sıkıntıları yaşayan biri beni eleştirebilir. Çünkü dışarıdan hüküm vermek çok kolaydır" açıklamasında bulundu.

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