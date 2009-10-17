Robinho'nun Barça hayali

İspanyol ve İngiliz gazetelerine göre Robinho ara transferde Barcelona’ya gidecek.



Manchester City'nin Brezilyalı yıldızı Robinho, ara transfer döneminde Barcelona'nın yolunu tutacak mı ?.. İspanyol ve İngiliz gazetelerine bakılacak olursa, bu sorunun yanıtı "Evet"...



Gazeteler, tıpkı Zlatan İbrahimovic-Samuel Eto'o takası öncesinde olduğu gibi bu konuda kendilerinden emin.



Manchester City'de mutsuz olduğunu saklamayan Robinho, her fırsatta Barcelona'da forma giyme arzusunu dile getiriyor. Brezilyalı yıldız, bu konudaki sorulara son olarak "Tabi ki Barca için oynamak isterim. Kim istemez...! Messi, Alves, Xavi, İniesta ve Zlatan ile aynı takımda top koşturmak büyük bir zevk olur" yanıtını verdi. Robinho bununla birlikte,"Şu anda bu büyük futbolcularla sadece play-station'da oynayabilirim" sözleriyle Katalan ekibinden resmi bir teklif almadığını vurguladı.