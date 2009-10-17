T24 LogoT24 Logo
Spor

Robinho'nun Barça hayali

İspanyol ve İngiliz gazetelerine göre Robinho ara transferde Barcelona’ya gidecek.

17 Ekim 2009 03:00

İspanyol ve İngiliz gazetelerine göre Robinho ara transferde Barcelona’ya gidecek.

Manchester City'nin Brezilyalı yıldızı Robinho, ara transfer döneminde Barcelona'nın yolunu tutacak mı ?.. İspanyol ve İngiliz gazetelerine bakılacak olursa, bu sorunun yanıtı "Evet"...

Gazeteler, tıpkı Zlatan İbrahimovic-Samuel Eto'o takası öncesinde olduğu gibi bu konuda kendilerinden emin.

Manchester City'de mutsuz olduğunu saklamayan Robinho, her fırsatta Barcelona'da forma giyme arzusunu dile getiriyor. Brezilyalı yıldız, bu konudaki sorulara son olarak "Tabi ki Barca için oynamak isterim. Kim istemez...! Messi, Alves, Xavi, İniesta ve Zlatan ile aynı takımda top koşturmak büyük bir zevk olur" yanıtını verdi. Robinho bununla birlikte,"Şu anda bu büyük futbolcularla sadece play-station'da oynayabilirim" sözleriyle Katalan ekibinden resmi bir teklif almadığını vurguladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24