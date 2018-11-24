Robinho'dan 'Öğretmenler günü' mesajı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü, özel bir programla kutlanırken, Demir Grup Sivassporlu Robinho da sosyal mecrada paylaştığı video ile öğretmenlerin bu özel gününü kutladı.

Atatürk Kültür Merkezi\'nde düzenlenen programa Vali Salih Ayhan, 5\'nci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, il protokolü ile okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Fen Lisesi tarafından düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından \'Öğretmen\' adlı kısa film gösteriminin ardından emekli öğretmenler adına Turan Görgülü, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğretmenler ve öğrencilerden oluşan koronun çeşitli türküler seslendirdiği programda öğrenciler tarafından da halk oyunları gösterileri sunuldu. Sivaslı aşıkların da öğretmenler günü ile ilgili yaptığı atışmalar büyük beğeni aldı.

Öte yandan; Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor\'un Brezilyalı yıldızı Robinho da çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı \'Öğretmenler günün kutlu olsun Sivas\' sözleriyle tüm öğretmenlerin bu özel gününü kutladı.

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