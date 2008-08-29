Robinho, Real'de kaldı

Avrupa'da son dönemlerin en çok merak edilen transfer hikayesi açığa kavuştu. İspanya'nın Real Madrid Kulübü'nden yapılan açıklamada, İngiltere'nin Chelsea Kulübü'nün Brezilyalı futbolcu Robinho için son olarak yapmış olduğu 32 milyon Euro'luk teklifin yetersiz bulunduğu ve bu futbolcu için en az 40 milyon Euro fiyat biçildiği kaydedildi.

Eflatun-beyazlı kulüp mevcut şartlar altında Robinho'nun Chelsea'ye satılmasının mümkün olmadığını kesin bir dille duyurdu. Real Madrid Menajeri Pedja Mijatovic, Robinho'nun en kısa sürede yeniden konsantrasyon sağlayarak, kulübüne faydalı olacağına inandığını belirtti.

Daha önce medyaya kulüp hakkında olumsuz demeçler veren Robinho'nun da yakın gelecekte bir basın toplantısı düsenleyerek taraftardan özür dilemesi bekleniyor.