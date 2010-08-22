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Spor

Robinho Pazartesi İstanbul'da

Beşiktaş`ın eski yöneticilerinden Celalaettin Kolot Robinho`nun Pazartesi günü başkanın özel uçağı ile İstanbu'a getirileceğini söyledi.

22 Ağustos 2010 03:00

T24 - Beşiktaş`ın eski yöneticilerinden Celalaettin Kolot Robinho`nun Pazartesi günü başkanın özel uçağı ile İstanbu`a getirileceğini söyledi.


1903radyo`da yayınlanan Maçın Ardından programına telefon bağlantısı ile katılan Kolot şunları söyledi;

"Benim edindiğim bilgilere göre Robinho transferi bitti. Bir aksilik çıkmazsa başkan özel uçağı ile pazartesi günü İstanbul`a getirecek.

Ama ben Robinho transferine karşıyım. Çünkü ekmek yediği takıma ihanet etmiş kaçmış bir adam o. Böylesine bir futbolcunun Beşiktaş`a neler yapacağını bilemezsiniz. Son dönemde ilginç şeyler oluyor. Transferleri ne kadar yalanlarsak o kadar gerçek oluyor."

"Beşiktaş İBB karşısında aldığı yenilgide en büyük pay Schuster`in. Beşiktaş yöneticilerinin Frank Rijkard`ı Bern Schuster`e örnek göstermesi gerekiyor. O da Hollandalı teknik adamın hatalarını tekrarlıyor. Türkiye`yi iyi tanımıyor. Schuster`in Tayfur gibi ülke futbolunu ve rakipleri tanıyan ona yol gösterecek bir yardımcıya ihtiyacı var. Tayfur`dan mutlaka faydalanmalı. Ayrıca maç önceleri kamp yapmaması da Beşiktaş`a pahalıya mal olmaya başladı. Rijkard`da bu yanlışı yapmış sonra doğruyu bulmuştu. Schuster`in rotasyondaki hataları da pahalıya patladı. Guti`yi en azından daha erken oyuna alabilirdi. Zapotocny`nin de kadroya alınmaması büyük yanlış. Ayrıca Alman Hoca Tigana`nın yanlışını da tekrarlamaya devam ediyor. Tigana`da çizgi defansta ısrar etmiş ve sonuç iyi olmamıştı. Bugün de görüldü ki çizgi defans takıma büyük zarar veriyor."

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