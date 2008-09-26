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Spor

Robinho menajerini kovdu

Brezilyalı yıldız Robinho, altı yıldır birlikte çalıştığı menajeri Wagner Ribeiro'yu kovduğunu açıkladı.

26 Eylül 2008 03:00


Sezon öncesi Real Madrid'den İngiliz ekibi Manchester City'e transfer olarak dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı yıldız Robinho, altı yıldır birlikte çalıştığı menajeri Wagner Ribeiro'yu kovduğunu açıkladı.

Uzun süre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye transfer olacağı konuşulan ancak sürpriz bir kararla bir başka İngiliz ekibi Manchester City'nin yolunu tutan Brezilyalı golcü Robinho, 6 yıllık menajeri Wagner Ribeiro'yla yollarını ayırdı. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan yıldız futbolcu, "Wagner'e kariyerim boyunca bana gösterdiği yardımdan dolayı teşekkür ederim. Ancak bizim birlikteliğimiz buraya kadar. Bundan sonra herkes kendi yoluna gidecek" dedi.

Bu arada Brezilya medyasında çıkan haberlerde, Robinho'nun son yaşadığı transfer macerasının ardından Chelsea'ye gidememesi nedeniyle Ribeiro'nun görevine son verdiği iddia edildi.

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