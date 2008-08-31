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Spor

Robinho krizi büyüyor

İspanya 1. Futbol Ligi takımlarından Real Madrid'in Brezilyalı yıldız oyuncusu Robinho, takımdan ayrılmak istediğini basın toplantısı düzenleyerek açıkladı.

31 Ağustos 2008 03:00

İspanya 1. Futbol Ligi takımlarından Real Madrid'in Brezilyalı yıldız oyuncusu Robinho, takımdan ayrılmak istediğini basın toplantısı düzenleyerek açıkladı.

İngiltere'nin Chelsea takımına gitmek isteyen Robinho, Real Madrid'in buna izin vermemesinden dolayı İspanyol kulübüyle büyük tartışmaya girdi. Açıklamalarından dolayı kadro dışında bırakılan Robinho bugün basın toplantısı düzenleyerek, "Schuster (teknik direktör) ve Pedja'ya (futbol şube sorumlusu) Chelsea'ye gitmek istediğimi söyledim. Basın karşısında da kaç kez söyledim, ama teknik direktör hala benim burada kalıp düzelebileceğimi zannediyor, ancak benim aklım Chelsea'de" şeklinde konuştu.

Sezon sonunda Real Madrid'de sözleşmesinin uzatılıp iyileştirilmesi için menajerin birçok kez kulübü yetkilileri ile görüştüğünü, ancak Real Madrid'in ilgilenmediğini söyleyen Brezilyalı genç futbolcu, "Kulüp, kimseyi almayı başaramadığı için şimdi benim kalmamı istiyor" dedi.

Schuster'in yaşanan sorunu "baba-oğul arasında yaşanan bir olay" olarak yorumlamasına da karşılık veren Robinho, "Schuster benim babam değil sadece teknik direktörüm" şeklinde konuştu.

Sezon başından bu yana sadece Manchester United'ta oynayan Portekizli Cristiano Ronaldo'yu almak için uğraşan ancak İngiliz kulübünün izin vermemesiyle transferi gerçekleştiremeyen Real Madrid sadece Hamburg'dan Van der Vaart'ı kadrosuna dahil etti. İspanyol basını, mevcut durumda Robinho'yu tutmanın çok zor olacağını savunup, Real Madrid'in gözünü Valencia ile sözleşmesini 2014 yılına kadar uzatan David Villa'ya çevirdiğini ve 48 milyon Avro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğunu iddia etti.

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