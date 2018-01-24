T24 LogoT24 Logo
Spor

Robinho, ilk antrenmanına çıktı

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)-  Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un flaş transferi Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho kırmızı-beyazlılar ile ilk antrenmanına çıktı

24 Ocak 2018 18:35

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- 

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor\'un flaş transferi Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho kırmızı-beyazlılar ile ilk antrenmanına çıktı. 
Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tesislerde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra açma-germe hareketleri yaptı. Top kapma çalışmasının ardından futbolcular çift kale maç yaptı. Kırmızı beyazlı ekibin 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho da ilk idmanına çıktı. Robinho\'nun idmanda hırslı olduğu görüldü. Teknik direktör Aybaba, yıldız oyuncu ile yakından ilgilendi. Antrenmanı kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz da izledi. 
\"ZOR BİR MAÇA ÇIKIYORUZ\"
Teknik direktör Samet Aybaba antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, \"Teleset Mobilya Akhisarspor maçı, iyi oynadığımız bir maçtı. Futbol adına kaldığımız yerden devam ettik. Ama skora yansıtmakta sıkıntı yaşadık. Oyuncularımın performansından ve mücadelelerinden çok memnunum. Önümüzde şimdi zorlu bir Malatya maçı var. Onlar da bizimle birlikte Süper Lig\'e çıktılar. İyi takım oluşturdular. Kendi sahalarında iyi oynuyorlar. Başarılı bir takımları var. Zor bir maç olacak. Biz artık puan kaybetmek istemiyoruz. Bizim oluşturduğumuz takımın performansı belli. Orada da bu performansı yansıtıp bu maçtan 3 puan alarak dönmek istiyoruz\" dedi. 
\"KALİTELİ FUTBOLCULARIN GELMESİNDEN MUTLUYUZ\"
Robinho transferi hakkında da konuşan Aybaba, \"Böyle kaliteli futbolcuların ülkemize gelmesinden mutluyuz. Yıllarca kaliteli oyuncuların ülkemize gelmesini savunduk. Bizim oyuncularımız da onlardan bir şeyler öğrensin. Şimdi bizim genç oyuncularımıza da yerli oyuncularımıza da görev düşüyor. Onlar da kendilerini biraz geliştirirlerse zaten bizim amacımız Türk futboluna katkı. Bu arkadaşımız da inşallah takımın içine katılır. Katkılı olur. Biz de hem böyle bir yıldızı seyrettirdiğimiz için, hem de ondan Sivasspor faydalandığı için mutlu oluruz. Bir transferimiz daha var. Onunla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor.\" ifadelerini kullandı. 
Robinho\'nun Evkur Yeni Malatyaspor maçında oynama ihtimalini değerlendiren Aybaba, \"Kendisi bireysel çalışmış. Ligleri bittikten sonra çalışmaya devam etmiş. Buradaki performansına bakacağız. Robinho\'nun da diğer oyunculardan bir farkı yok. Kim hak ediyorsa oynayacak. Biz de ayrım yoktur. Sahadaki performansı oynamasını gerektiriyorsa oyuncu arkadaşımız oynuyor. Diğeri onun yerine geçmek için çalışacak. Hazırlık durumuna göre bakıp değerlendireceğiz\" açıklamasını yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan görüntüler
-Robinho\'nun görüntüleri
-Aybaba ve Robinho\'nun birlikte görüntüsü
-Aybaba\'nın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HüsnüAVCIİrfanDHA  Süper LigDemir Grup SivassporBrezilyalıRobinhoGrup Sivasspor Evkur Yeni MalatyasporTeknikSamet AybabaFutbolcularTopKırmızıAybabaAntrenmanıMecnun OtyakmazBİR MAÇAMobilya AkhisarsporFutbol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24