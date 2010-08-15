-ROBINHO İÇİN YENİ İDDİA ANKARA (A.A) - 15.08.2010 - Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ün, Brezilyalı futbolcu Robinho için Manchester City'e 20 milyon sterlin teklif ettiği ileri sürüldü. Mirror gazetesi, Manchester City'nin futbolcu için 25 milyon sterlin istediğini, Alman ekibin de 20 milyon sterlinin üzerine çıkabileceğini belirtti. Gazete, Robinho'nun 160 bin sterlinlik haftalığının Manchester City'i zora soktuğunu ve kulübü, futbolcunun Alman ekibine transferi konusunda uzlaşmaya ittiğini öne sürdü. İngiliz basınında çıkan bir diğer haberde, Manchester City'nin, Fenerbahçe'nin futbolcu için yaptığı 19 milyon sterlinlik teklife sıcak baktığı iddia edilmişti. Manchester City'e büyük umutlarla, rekor bir fiyata Real Madrid'den transfer olan futbolcu, kulüpte ve İngiltere'de yaşadığı sıkıntılar neticesinde Santos'a kiralanmıştı.