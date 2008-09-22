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Spor

Robinho gollere devam ediyor

22 Eylül 2008 03:00

Hafta içi UEFA kupası oynayan iki takım City of Manchester stadında kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip maça hızlı başladı ve Brezilyalı Jo ile kaptan Dunne’ın golleriyle henüz 20. dakikada City 2-0 öne geçti.

İlk yarı bu skorla sona ererken ikinci yarıda Stephan Ireland sahneye çıktı. Bu oyuncunun paslarında önce Robinho ardından Wright-Phillips ağları buldu.

Oldukça rahatlayan Manchester ekibinde Chad Evans ve sonrasında Gelson Fernandes maçın skorunu belirledi City, Portsmouth’u 6-0 mağlup etti.

Günün diğer karşılaşmalarında Everton, Hull deplasmanında 2-0 mağlup duruma düşmesine karşılık Cahil ve Osman’ın golleriyle sahadan 2-2 beraberlik ile ayrıldı.

Sezon başından bu yana büyük hayal kırıklığı yaşatan Tottenham ise Wigan ile evinde berabere kaldı ve böylece 5. hafta sonunda ligde kendini son sırada buldu.

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