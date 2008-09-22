Robinho gollere devam ediyor

Hafta içi UEFA kupası oynayan iki takım City of Manchester stadında kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip maça hızlı başladı ve Brezilyalı Jo ile kaptan Dunne’ın golleriyle henüz 20. dakikada City 2-0 öne geçti.



İlk yarı bu skorla sona ererken ikinci yarıda Stephan Ireland sahneye çıktı. Bu oyuncunun paslarında önce Robinho ardından Wright-Phillips ağları buldu.



Oldukça rahatlayan Manchester ekibinde Chad Evans ve sonrasında Gelson Fernandes maçın skorunu belirledi City, Portsmouth’u 6-0 mağlup etti.



Günün diğer karşılaşmalarında Everton, Hull deplasmanında 2-0 mağlup duruma düşmesine karşılık Cahil ve Osman’ın golleriyle sahadan 2-2 beraberlik ile ayrıldı.



Sezon başından bu yana büyük hayal kırıklığı yaşatan Tottenham ise Wigan ile evinde berabere kaldı ve böylece 5. hafta sonunda ligde kendini son sırada buldu.

