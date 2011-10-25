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Dünya

Robin Williams 3. kez evlendi LOS ANGELES (A.A)

25 Ekim 2011 12:30

-Robin Williams 3. kez evlendi LOS ANGELES (A.A) - 25.10.2011 - Amerikalı ünlü film yıldızı Robin Williams, bu hafta sonunda kız arkadaşı Susan Schneider ile evlenerek üçüncü kez dünyaevine girdi. Williams'ın yardımcısı bugün yaptığı açıklamayla, Critical Eye Design adlı bir grafik tasarım firmasını yöneten Schneider ile Oscar ödüllü 60 yaşındaki ünlü film yıldızının, ABD'nin California eyaletinin kuzeyindeki şarap ve aşk diyarı olarak bilinen Napa Vadisi'nde evlendiklerini duyurdu. Williams'ın kızı Zelda ise Twitter sosyal paylaşım sitesindeki köşesinde 22 Ekim'de yayımladığı mesajda ''Evlilik çılgınlığı başlasın'' ifadesiyle babasının evlendiğini duyurmuş ve gün boyunca kutlamalara ilişkin güncellemelere yer vermişti. Williams 2009 yılında İngiliz Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, Schneider ile geçirdiği hatalı bir kalp kapakçığı ameliyatı sırasında kendisini yeniden sağlığına kavuşturmasından sonra tanıştıklarını söylemişti. Hollywood'daki yaklaşık 30 yıllık sanat yaşamı boyunca büyük başarılara imza atmasına karşın, alkolizm ve çeşitli sağlık sorunları nedeniyle çalkantılarla dolu bir hayat süren Williams, 1998 yılında çevirdiği Good Will Hunting (Can Dostum) filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscarına layık görülmüştü. Williams'ın önemli komedi filmleri arasında 1993 yılında çevirdiği ''Mrs. Doubtfire'' (Müthiş Dadı) ile 2009 yılında çevirdiği ''Night At Museum'' (Müzede Bir Gece) adlı aile komedileri bulunuyor. Williams'ın eski eşi Valeri Velardi'den bir çocuğu ve 2008 yılında boşandığı eşi Marsha Garces'ten iki çocuğu bulunuyor.

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