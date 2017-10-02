Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen ve ülkesi Hollanda'nın Fransa ile oynadığı maçta sakatlanan Robin van Persie'nin maaşını FIFA ödeyecek.

Ülkesinin 2018 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 31 Ağustos 2017'de Fransa ile deplasmanda oynadığı maça 64. dakikada dahil olan ve sakatlanan Persie'nin sakatlığı 28 günü geçtiği için 560 bin Euro'luk aylık maaşını FIFA ödeyecek. karşılanacak.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Hollandalı futbolcu ülkesinin Fransa ile 31 Ağustos’ta oynadığı mücadelenin 64. dakikasında Vincent Janssen’in yerine oyuna dahil olmuştu. Sakatlanan ve karşılaşmayı bu şekilde tamamlayan 34 yaşındaki forvet, sahalardan 3 hafta uzak kalacağını duyurmuştu. Ancak RvP bu tarihler içinde sahalara dönemedi. Sakatlığı FIFA’nın maaşını ödemeye yükümlü olduğu 28 günlük süreyi aştı. Dün itibarıyla bu rakam 31’i buldu. Sarı- lacivertli yönetim, FIFA’ya Van Pearsie’nin sakatlığı için ön bilgilendirme yapmıştı. Şimdi doktor raporları ile bu durum resmileştirilerek FIFA’ya başvuru yapılacak.

Kulübe mali zararı olmayacak

Sarı-lacivertliler, yasal haklarının FIFA’nın belirlediği şartların oluştuğunu belirterek Robin van Persie’nin maaşının kendilerine ödenmesini isteyecek. Yapılacak resmi yazışmaların ardından FIFA’nın Hollandalı futbolcu için Fenerbahçe’ye 560 bin euro’luk bir bedel ödemesi bekleniyor. Van Persie’nin sakatlık süresine göre FIFA’dan talep edilecek rakam gelecek dönem için revize edilecek.

Günlüğü maksimum 20 bin euro

FIFA’nın 2012 yılında uygulamaya başladığı, ‘Kulüp Koruma Programı’ 31 Ağustos 2018’e kadar geçerli. Bu programa göre oyuncunun sakatlığı dönemindeki maaşını FIFA ödüyor. Ancak FIFA’nın istekleri var. Bunların başında futbolcunun 28 gün sahaya çıkmaması önemli bir kriter. RvP’de bu rakam dün itibarıyla 31 güne ulaştı. Ayrıca FIFA, hem kulüpten hem de federasyondan sakatlık raporu istiyor. Ödenecek sigorta bedeli de futbolcunun yıllık maaşı üzerinden, günlüğü 20 bin euro’yu geçmeyecek şekilde hesaplanıyor.