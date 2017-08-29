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Spor

Robin van Persie'nin Fenerbahçe'ye maliyeti ne kadar?

Hollandalı futbolcu, Fenerbahçe'de tam 13 kez sakatlanarak 24 karşılaşmayı kaçırdı

29 Ağustos 2017 16:29

Vatan yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Ayan, Fenerbahçe'nin 'müzmin sakat' futbolcusu Robin van Persie'nin sarı-lacivertli kulübe maliyetini yazdı. Twitter hesabı üzerinden kalem kalem Hollandalı futbolcunun maliyetini gözler önüne seren Ayan, transferdeki başarısızlıktan dolayı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı işaret etti.

Mehmet Ayan'ın Twitter hesabından verdiği bilgilere göre van Persie'nin Fenerbahçe'ye maliyeti şöyle:

Bonservis: 6.5 milyon Euro
Garanti maaş: 14.7 milyon Euro (4.9 x 3 yıl)
Yüzde 15 stopaj: 2.2 milyon Euro
Maaş maliyeti: 16.9 milyon Euro
Maç başı maliyeti: 1.7 milyon Euro (87 maç x 20 bin Euro)

Tüm kalemler toplamı: 25 milyon 145 bin Euro, bugünün kuruyla (29 Ağustos 2017) Türk Lirası karşılığı: 103 milyon 940 bin Türk Lirası.

Robin van Persie, 2015-16 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe'de tam 13 kez sakatlanarak 24 karşılaşmayı kaçırdı

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